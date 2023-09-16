Украинские защитники уничтожили место базирование военной техники Российской Федерации во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. Жеста "доброй воли" от оккупантов пока не стоит ждать.
"Токмацкая примета: прилетов становится больше - оккупантов становится меньше. Сегодня в Токмаке, который оккупанты превратили в военную базу, снова было громко", - сообщил мэра Мелитополя Ивана Федорова в своем Telegram-канале.
Он указал, что "прилетело" по месту базирования российских оккупантов и их техники. По его словам, в Токмаке "прилеты" участятся с приближением линии фронта.
При это чиновник отметил, что на этой неделе:
- россияне эвакуировали "паспортный стол", а аусвайсы пообещали выдавать в Мелитополе;
- "героически" вывезли сотрудников ФСБ и часть так называемой "администрации".
"Говорить о том, что оккупанты готовят "жест доброй воли" не стоит. Нужно помогать нашей армии и верить в победу", - подытожил Федоров.
Ситуация в Токмаке - последние новости
Издание The New York Times сообщило, что военные аналитики США считают, что конечной стратегической целью прорыва в Запорожской области является город Токмак - важный автомобильный и железнодорожный узел для обеих армий.
В свою очередь обозреватель Алексей Гетьман сообщил, что российские оккупанты понимают, что потеря Токмака откроет украинской армии дорогу на временно оккупированный Крым.