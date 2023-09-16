Иван Федоров отметил, что чем ближе фронт, тем чаще будет "бавовна"

Украинские защитники уничтожили место базирование военной техники Российской Федерации во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. Жеста "доброй воли" от оккупантов пока не стоит ждать.

"Токмацкая примета: прилетов становится больше - оккупантов становится меньше. Сегодня в Токмаке, который оккупанты превратили в военную базу, снова было громко", - сообщил мэра Мелитополя Ивана Федорова в своем Telegram-канале.

Он указал, что "прилетело" по месту базирования российских оккупантов и их техники. По его словам, в Токмаке "прилеты" участятся с приближением линии фронта.

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При это чиновник отметил, что на этой неделе:

россияне эвакуировали "паспортный стол", а аусвайсы пообещали выдавать в Мелитополе;

"героически" вывезли сотрудников ФСБ и часть так называемой "администрации".

"Говорить о том, что оккупанты готовят "жест доброй воли" не стоит. Нужно помогать нашей армии и верить в победу", - подытожил Федоров.

Ситуация в Токмаке - последние новости

Издание The New York Times сообщило, что военные аналитики США считают, что конечной стратегической целью прорыва в Запорожской области является город Токмак - важный автомобильный и железнодорожный узел для обеих армий.

В свою очередь обозреватель Алексей Гетьман сообщил, что российские оккупанты понимают, что потеря Токмака откроет украинской армии дорогу на временно оккупированный Крым.

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