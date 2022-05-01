Кроме того, уже 69% деоккупированных населенных пунктов снова имеют полноценное местное самоуправление.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что гуманитарные штабы уже работают в 93% деоккупированных населенных пунктов.

Об этом глава государства сообщил 30 апреля во время вечернего видеообращения.

"Делаем все, чтобы вернуть нормальную жизнь на деокуповану часть нашей Украины. Работа гуманитарных штабов уже начата на территории 93% деоккупированных населенных пунктов", - подчеркнул президент.

Также глава государства добавил, что активно проводится разминирование освобожденной территории.

"Ежесуточно несколько десятков населенных пунктов добавляются в список тех, где разминирование завершилось. 69% деоккупированных населенных пунктов снова с полноценным местным самоуправлением. Восстанавливаем поставки электричества, связь, водоснабжение, обеспечение газом. Делаем все, чтобы вернуть нормальную медицину, образовательные услуги, доступ к финансовым учреждениям. Восстанавливаем дороги", - подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский обещает отстроить уничтоженную россиянами полосу Одесского аэропорта.

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