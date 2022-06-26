Гудков рассказал о переговорах двух диктаторов.

Вчерашняя встреча диктаторов РФ и Беларуси в Санкт-Петербурге - это последняя попытка Путина привлечь Лукашенко к прямому участию в войне против Украины.

Такое мнение высказал в эфире 24 канала российский оппозиционер Геннадий Гудков.

Еще одной возможной темой переговоров Гудков назвал возможные провокации против Литвы - Путин, по его словам, намерен отомстить этой стране за унижения.

"Если меня спрашивают о вероятности вступления Лукашенко в прямую войну, я считаю, что вероятность низкая. Я ее не исключаю, но считаю, что она очень низкая", - отметил Гудков.

"На мой взгляд, есть два момента, которые делают ее еще ниже", - добавил он.

Первый, по его словам, связан с недавним демаршем президента Казахстана Токаева, намекнувшего на проигрыш Путина.

"У Токаева много своих проблем, однако он достаточно жестко сказал по отношению к Путину... Я думаю, что Лукашенко не идиот, не понимающий, что сказал Токаев. Вряд ли он будет выстраивать долговременные отношения с Путиным", - предположил оппозиционер.

Второй момент, отмечает он, связан с тем, что режим Лукашенко держится исключительно на силовиках. Если они будут брошены в качестве "пушечного мяса", то некому будет удерживать власть, поясняет он.

Гудков также добавил, что беларуские силовики могут разозлиться и ослабить режим Лукашенко, сделав его добычей для "больших хищников". Первым их них может стать Путин.

"Мне кажется, Лукашенко будет маневрировать до конца, менять позиции, лицемерить, обманывать", - подытожил он.

Встреча Путина с Лукашенко:

25 июня 2022 года Лукашенко на встрече с Путиным прокомментировал изоляцию Калининграда Литвой.

Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

По неофициальной информации, вечером 25 июня, после встречи с Лукашенко Путин внезапно прибыл в Кремль.