Путин прибыл в Кремль сразу ж после встречи с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

В ночь с 25 на 26 июня президент страны-агрессора Владимир Путин срочно прибыл в Кремль.

Путин прибыл в Кремль сразу ж после встречи с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, сообщают в социальных сетях.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС сообщил, что диктатор приехал в Кремль "не для подготовки экстренного заявления".

Встреча Путина с Лукашенко:

25 июня 2022 года Лукашенко на встрече с Путиным прокомментировал изоляцию Калининграда Литвой.

Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Впоследствии губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита является "экономическим удушением региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

Позже член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом".

При этом в России пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

Ранее украинский политолог Петр Олещук оценил шансы наступления России на Литву и угрозы Путина в отношении стран НАТО.

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