Спасатели отметили, что россияне не могут потушить пожары в Сибири, поскольку слишком заняты Украиной

Государственная служба чрезвычайных ситуаций пристыдила Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ, которое воюет в Украине во время масштабных пожаров в Сибири.

Обращение ГСЧС к россиянам появилось в Telegram.

Украинские спасатели отметили, что вместо выполнения непосредственных обязанностей в охваченной пламенем Сибири, их российские коллеги запускают беспилотники над украинским Донбассом.

"МЧС России, шо вы там? Уже все очаги пожаров в лесах Сибири обнаружили, раз решили полетать своими Орланами над Донбасом? Или это ваш мусор случайно шквальным ветром на нашу территорию занесло? Так надо же следить за штормовыми предупреждениями. Напоминаем! Во время сильных порывов ветра не рекомендуется: ходить под рекламными щитами, стоять возле высоких деревьев (особенно тополей) и линий электропередач, а также запускать разведывательные беспилотники в небе чужой страны", - говорится в обращении.

В ГСЧС отметили, что уже не вспоминают о совести или совести, ведь с 24 февраля у россиян ничего присущего благородной профессии спасателя не осталось.

"Ваш вклад в эту войну так же пойдет на свалку истории, как и те дирижабли министерства охраны окружающей среды России, которые будут запускать после того, как закончатся ваши беспилотники и воздушные змеи министерства великой русской культуры", - отметили спасатели.

Напомним, что в России горят сибирские леса. Возгорания не могут погасить за нехватки военных пожарных - их передислоцировали для вторжения в Украину.

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