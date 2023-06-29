Экологическая активистка, участница международной группы Грета Тунберг убеждена, что надо создать возможность для привлечения Российской Федерации к ответственности за преступления против окружающей среды в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тунберг сказала в Киеве на брифинге по результатам первого заседания новосозданной международной рабочей группы по экологическим преступлениям России.
Тунберг отметила, что экоцид и разрушение окружающей среды являются формой войны, о чем в России знают.
"Они намеренно делают мишенью окружающую среду, средства к существованию людей, и они еще разрушают жизнь. Ведь это, в конце концов, касается людей. Это об украинцах, которые страдают от этой войны", - подчеркнула Тунберг и добавила, что еще страдают миллионы людей в мире, которые нуждаются в продовольствии из Украины.
Экологическая активистка выразила надежду, что новосозданная рабочая группа сможет сделать вклад, чтобы "связать воедино вопросы войны, гуманитарной катастрофы и экоцида, потому что они очень сильно взаимосвязаны".
"Никто из нас не остается в стороне от того, что мы видим ужасные события, которые сейчас происходят в Украине, и от преступлений, которые совершает Россия", - сказала Тунберг.
Она надеется, что различным организациям и властным структурам удастся собрать оценочную информацию о последствиях разрушения окружающей среды, чтобы "создать возможность для привлечения России к ответственности за ее действия и преступления", и чтобы создать возможность для восстановления Украины "устойчивым образом".
При этом, Тунберг считает, что мировая реакция на экоцид в Украине, в том числе на подрыв Каховской ГЭС, не была должной.
"Я считаю, что мы должны создать больше пространства для людей, страдающих от этих катастроф, чтобы рассказать их истории и поделиться информацией о том, что происходит на местах", - отметила Тунберг.
Она подчеркнула, что надо делать все возможное, чтобы распространять информацию и улучшать осведомленность о событиях в Украине.
Экоактивистка уверяет, что будет продолжать быть активной всеми возможными способами, использовать все имеющиеся платформы для распространения информации, улучшения осведомленности международного сообщества и усиливать давление на Россию.
В свою очередь, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что новосозданная международная рабочая группа по экологическим преступлениям России имеет три главные задачи.
В частности, во-первых, речь идет об оценке всего вреда и преступлений РФ против украинской экосистемы и природы; во-вторых - о разработке механизмов по привлечению РФ к ответственности за все преступления против окружающей среды; и в-третьих, о восстановлении природы по лучшим примерам в мире.
"Мы ожидаем, что фундаментальным документом нашей группы станет киевский экологический compact (договор). Он будет состоять из некоторых документов, которые будут предоставлять определенные рекомендации мировых экспертов", - сказал Ермак.
Мировые эксперты будут представлять разные континенты и страны.
Что РФ натворила в Украине - сейчас это стоит знать
Одно из самых страшных преступлений россияне совершили в ночь на 6 июня - взорвали дамбу Каховского водохранилища, была разрушена гидроэлектростанция, и вода начала затапливать десятки населенных пунктов, есть жертвы.
Вода размывала выгребные ямы, скотомогильники и помойки. Позже загрязненная вода попала в Черное море, и качество воды сильно ухудшилось. Государственная служба безопасности пищевых продуктов призвала украинцев не есть рыбу в областях, пострадавших в результате подрыва ГЭС врагом.