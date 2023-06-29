Экологическая активистка выступает за то, чтобы создать возможность для украинцев, страдающих от преступлений РФ, больше информировать об этом мировое сообщество.

Экологическая активистка, участница международной группы Грета Тунберг убеждена, что надо создать возможность для привлечения Российской Федерации к ответственности за преступления против окружающей среды в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тунберг сказала в Киеве на брифинге по результатам первого заседания новосозданной международной рабочей группы по экологическим преступлениям России.

Тунберг отметила, что экоцид и разрушение окружающей среды являются формой войны, о чем в России знают.

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"Они намеренно делают мишенью окружающую среду, средства к существованию людей, и они еще разрушают жизнь. Ведь это, в конце концов, касается людей. Это об украинцах, которые страдают от этой войны", - подчеркнула Тунберг и добавила, что еще страдают миллионы людей в мире, которые нуждаются в продовольствии из Украины.

Экологическая активистка выразила надежду, что новосозданная рабочая группа сможет сделать вклад, чтобы "связать воедино вопросы войны, гуманитарной катастрофы и экоцида, потому что они очень сильно взаимосвязаны".

"Никто из нас не остается в стороне от того, что мы видим ужасные события, которые сейчас происходят в Украине, и от преступлений, которые совершает Россия", - сказала Тунберг.

Она надеется, что различным организациям и властным структурам удастся собрать оценочную информацию о последствиях разрушения окружающей среды, чтобы "создать возможность для привлечения России к ответственности за ее действия и преступления", и чтобы создать возможность для восстановления Украины "устойчивым образом".

При этом, Тунберг считает, что мировая реакция на экоцид в Украине, в том числе на подрыв Каховской ГЭС, не была должной.

"Я считаю, что мы должны создать больше пространства для людей, страдающих от этих катастроф, чтобы рассказать их истории и поделиться информацией о том, что происходит на местах", - отметила Тунберг.

Она подчеркнула, что надо делать все возможное, чтобы распространять информацию и улучшать осведомленность о событиях в Украине.

Экоактивистка уверяет, что будет продолжать быть активной всеми возможными способами, использовать все имеющиеся платформы для распространения информации, улучшения осведомленности международного сообщества и усиливать давление на Россию.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что новосозданная международная рабочая группа по экологическим преступлениям России имеет три главные задачи.

В частности, во-первых, речь идет об оценке всего вреда и преступлений РФ против украинской экосистемы и природы; во-вторых - о разработке механизмов по привлечению РФ к ответственности за все преступления против окружающей среды; и в-третьих, о восстановлении природы по лучшим примерам в мире.

"Мы ожидаем, что фундаментальным документом нашей группы станет киевский экологический compact (договор). Он будет состоять из некоторых документов, которые будут предоставлять определенные рекомендации мировых экспертов", - сказал Ермак.

Мировые эксперты будут представлять разные континенты и страны.

Что РФ натворила в Украине - сейчас это стоит знать

Одно из самых страшных преступлений россияне совершили в ночь на 6 июня - взорвали дамбу Каховского водохранилища, была разрушена гидроэлектростанция, и вода начала затапливать десятки населенных пунктов, есть жертвы.

Вода размывала выгребные ямы, скотомогильники и помойки. Позже загрязненная вода попала в Черное море, и качество воды сильно ухудшилось. Государственная служба безопасности пищевых продуктов призвала украинцев не есть рыбу в областях, пострадавших в результате подрыва ГЭС врагом.

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