В Госпродпотребслужбе призывают не покупать копченую, соленую и вяленую рыбу на стихийных рынках, которая была изготовлена в домашних условиях и без лабораторного контроля.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов призывает украинцев воздержаться от потребления рыбы в постаждалых вследствие разрушения Каховской ГЭС регионах.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе, в результате подрыва ГЭС наблюдается гибель рыбы в больших объемах, переработка и потребление которой может повлечь возникновение пищевых отравлений.

"Рекомендуем в ближайшее время воздержаться от приобретения и употребления в пищу свежевыловленной рыбы, не только в Херсонской области, а и в других пострадавших регионах. Не подвергайтесь опасности, ведь ни один из способов приготовления не сделает ее безопасной для вас. Такую рыбу невозможно употреблять ни в каком виде (соленая, сушеная, вареная, жареная). Она может содержать возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе ботулизма, паразитов и опасные химические вещества", – говорится в сообщении.

В ведомстве призывают не покупать копченую, соленую и вяленую рыбу на стихийных рынках, которая была изготовлена в домашних условиях и без лабораторного контроля.

Также поощряют, покупая сушеную и вяленую рыбу промышленного производства, даже в заведениях торговли, обращать внимание на ее внешний вид, условия хранения, наличие маркировки с указанием даты изготовления и срока годности.

Вместе с тем желательно употреблять консервы только промышленного изготовления, поскольку технология и рецептура их приготовления разработана с учетом профилактики ботулизма и с проведением соответствующего лабораторного контроля.

К тому же не стоит употреблять консервы при малейшем подозрении на ее недоброкачественность, а именно не использовать продукцию из сдутых банок.

Теракт на Каховской ГЭС-детали

В ночь на 6 июня российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС на временно оккупированной части Херсонской области.

Из-за снижения уровня воды начала массово погибать рыба. Пресноводную рыбу и другие биоресурсы поток воды унесет в соленые воды Черного моря, что создает угрозу и для черноморской фауны.

По предварительным оценкам Минагрополитики, убытки для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут достичь 95 тысяч тонн или около 4 млрд гривен. Общие убытки от гибели всех биоресурсов составят до 10,5 млрд гривень.