В Гостомеле продолжаются бои / скриншот

Народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев отмечает, что Гостомель превращается во второй Донецкий аэропорт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Гостомель - это стратегический для нас аэродром, который находится под Киевом. Их планы понятны. Они хотят взять этот аэродром для того, чтобы перебросить туда десантников. Чтобы они уже шли на Киев", - отметил Чернев.

По его словам, "в настоящее время Гостомель контролируется нами".

"Фактически, сейчас Гостомель превращается во второй Донецкий аэропорт. Который наши бойцы не сдадут, и будут воевать за него и сегодня, и завтра, и сколько там нужно будет воевать. Потому что цена сдачи этого аэропорта очень высока", - подчеркнул депутат.

Да, подытожил он, "бои идут, бои ожесточенные", но враг "теряет очень много сил".

"Нам нужно продержаться некоторое время, перегруппироваться. Перевести в позиционную борьбу эту войну и тогда у русских не будет шансов вообще", - сказал Чернев.

Как сообщал УНИАН, украинские нацгвардейцы героически отражали атаку русских в Гостомеле. Удалось уничтожить больше взвода противника.

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