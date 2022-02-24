Народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев отмечает, что Гостомель превращается во второй Донецкий аэропорт.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".
"Гостомель - это стратегический для нас аэродром, который находится под Киевом. Их планы понятны. Они хотят взять этот аэродром для того, чтобы перебросить туда десантников. Чтобы они уже шли на Киев", - отметил Чернев.
По его словам, "в настоящее время Гостомель контролируется нами".
"Фактически, сейчас Гостомель превращается во второй Донецкий аэропорт. Который наши бойцы не сдадут, и будут воевать за него и сегодня, и завтра, и сколько там нужно будет воевать. Потому что цена сдачи этого аэропорта очень высока", - подчеркнул депутат.
Да, подытожил он, "бои идут, бои ожесточенные", но враг "теряет очень много сил".
"Нам нужно продержаться некоторое время, перегруппироваться. Перевести в позиционную борьбу эту войну и тогда у русских не будет шансов вообще", - сказал Чернев.
Как сообщал УНИАН, украинские нацгвардейцы героически отражали атаку русских в Гостомеле. Удалось уничтожить больше взвода противника.