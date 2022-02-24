Парламентарий Чернев отмечает, что цена сдачи этого стратегического аэропорта "очень высока".

Народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев отмечает, что Гостомель превращается во второй Донецкий аэропорт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Гостомель - это стратегический для нас аэродром, который находится под Киевом. Их планы понятны. Они хотят взять этот аэродром для того, чтобы перебросить туда десантников. Чтобы они уже шли на Киев", - отметил Чернев.

По его словам, "в настоящее время Гостомель контролируется нами".

"Фактически, сейчас Гостомель превращается во второй Донецкий аэропорт. Который наши бойцы не сдадут, и будут воевать за него и сегодня, и завтра, и сколько там нужно будет воевать. Потому что цена сдачи этого аэропорта очень высока", - подчеркнул депутат.

Да, подытожил он, "бои идут, бои ожесточенные", но враг "теряет очень много сил".

"Нам нужно продержаться некоторое время, перегруппироваться. Перевести в позиционную борьбу эту войну и тогда у русских не будет шансов вообще", - сказал Чернев.

Как сообщал УНИАН, украинские нацгвардейцы героически отражали атаку русских в Гостомеле. Удалось уничтожить больше взвода противника.

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