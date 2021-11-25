В Госдепе США заявили, что не будут раскрывать все детали консультаций с ЕС и Украиной.

Представитель Госдепа США Нед Прайс заверил журналистов, которые поинтересовались, как именно Вашингтон будет действовать в случае широкомасштабного вторжения России в Украину, что Соединенные Штаты "готовы к ряду непредвиденных обстоятельств".

Об этом он заявил на брифинге 23 ноября, говорится на сайте ведомства.

Перед этим Нед Прайс отметил, что США "не знают намерений России": "Мы не знаем, что могут планировать Владимир Путин и Кремль".

Тогда Прайсу задали уточняющий вопрос, означает ли это, что у Вашингтона нет сценариев, как действовать в случае нападения России на Украину. Тот это возразил.

Читайте такжеВ Кремле назвали условие нападения на Украину"Мы готовы к ряду непредвиденных обстоятельств. Поймите, уровень детализации, который я вам здесь предлагаю, соответствует тому, что мы обсуждаем в частном порядке, но будет не так широк. И уж точно не такой широкий, как частные консультации с нашими европейскими союзниками, с нашими украинскими партнерами. Эти консультации продолжаются", - ответил Прайс.

Представитель Госдепа заверил, что США предоставили Украине подробную информацию о перемещении войск России.

"И мы продолжаем не только делиться информацией, но и готовиться к ряду непредвиденных обстоятельств. Могу вас заверить, что мы этим и занимаемся", – сказал Прайс.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

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Автор: Яна Ставская