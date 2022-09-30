Ракеты попали в транспортное предприятие - горит админздание и 50 автобусов.

Российские оккупанты снова ударили ракетами по Днепру, в результате чего один человек погиб и двое ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

Председатель ОВА подчеркнул, что россияне снова атаковали Днепр ракетами.

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"Одного человека убили, по меньшей мере двоих ранили", - завил Резниченко.

"Попали по жилому кварталу в центре города - по тому же, что и несколько недель назад. Попали и в транспортное предприятие. Там сильный пожар - горит админздание и их 50 автобусов", - отметил он.

"Работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений выясняются", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября Резниченко сообщил о ракетном обстреле Днепра, в результате которого были жертвы. "Русские убили двух взрослых и двух детей - 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. Это невозможно простить", - подчеркнул Резниченко.

По его информации, спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей. Есть вероятность, что там еще могут быть дети.

Он добавил, что в результате обстрела в городе повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Повреждения получили рынок, автобусы, машины и линии электропередач.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что речь идет о двух погибших и двух пострадавших, из которых один ребенок. Пропавшими считались два ребенка - семи и девяти лет, которые могут находиться под завалами.

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