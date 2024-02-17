Начальник штаба бригады НГУ "Азов" оценил, до чего распри довели Украину.

Начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич оценил "разборки" Залужного, Сырского и Зеленского и намекнул, до чего распри довели Украину.

В интервью Наталии Мосейчук он высказался, что нельзя вменять именно Зеленскому отсутствие второй или третьей линии обороны или фронтовые провалы, ведь это не его компетенция. Виноваты "Главнокомандующие", именно за ними - фронтовые решения, акцентировал он.

"В ситуации с президентом я считаю, и мне это очень не нравится, что когда президенту вменяют, почему нет второй линии обороны, или третьей, или почему на то или иное направление начались наступательные действия - я считаю, что это нецелесообразная критика", - акцентировал он.

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Сейчас все Брэдли, Леопарды, Абрамсы, или скоро уже F-16 - единоличная заслуга коммуникации Зеленского с Западом. "Это заслуга внешней политики, которую полностью на себя взял президент Украины. И, кстати, я считаю, что это правильно", - сказал "Тавр".

В то же время украинские генералы провалили внутреннюю коммуникацию с обществом.

"Это факт. Я смотрю на это, и мне все это не нравится. Но, довели до этого ... Я не хочу никого обижать, однако надо помнить, какая военная верхушка была до этого. И не обходить постоянно их, надо брать на себя ответственность. И возлагать ответственность на военных за военные "провтыки"", - пояснил свою мысль Богдан.

По его словам, если в дальнейшем военное руководство будет воевать "в лоб" и не демонстрировать гибкость, тогда можно будет честно говорить: "Главнокомандующий - виноват".

"Если дальше не будет никаких маневров, мы снова будем упираться вот так лоб в лоб, то можно будет сказать: "Главнокомандующий - виноват". Потому, что он несет ответственность за боевые действия на фронте. Это его прямая ответственность. Кстати, не министра обороны тоже. Министр обороны - это, по большей части, логистика: достать, привезти. Воюет Главнокомандующий. Не Верховный главнокомандующий, не министр обороны, а Главнокомандующий. Он отвечает за всю линию. Далее у него есть заместители, командующие ОСУВов, командующие ОТУ, командующие ТГров, и, непосредственно, комбриг, который участвует в боевых действиях", - подчеркнул "Тавр".

Также положительно относится к тому, что время от времени "высокие" генералы все же заезжают "на передок". "И даже президент, на самом деле, ездит по передку. Это надо делать. Надо ли ставить задачи? Вероятно, что когда ситуация патовая, и военно-политическое руководство считает, что это направление сверхважное, то, видимо, Главнокомандующий поедет на эту бригаду. Я не скажу, должен он или нет, но он, скорее всего, поедет туда", - резюмировал он.

В Украине сменился главнокомандующий ВСУ - что предшествовало

8 февраля президент Украины Зеленский впервые за полномасштабную войну сменил Главнокомандующего ВСУ: им, вместо Валерия Залужного, о котором говорят в обществе "железный генерал", стал уже бывший командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

Этому решению предшествовали слухи среди западных СМИ и украинских журналистов о том, что между Залужным и Зеленским существовал определенный конфликт и что "железный генерал" стал "проблемой": якобы они не соглашались в стратегии войны против РФ. Хотя официальных подтверждений этим гипотезам нет, Зеленский и Залужный публично попрощались "в мире". Последний получил звание Героя Украины от президента.

Смену Главнокомандующего ВСУ почти сразу почувствовал фронт: 17 февраля появилась информация, что Александр Сырский решил вывести подразделения армии Украины из-под Авдеевки, чтобы сохранить жизнь военных и избежать окружения.

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