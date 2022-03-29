Главнокомандующему Военно-морским флотом вооруженным силам Российской Федерации Николаю Евменову сообщено о подозрении за авиационные и ракетные удары по Украине с кораблей.
Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
"По данным следствия, главнокомандующий Военно-морским флотом вооруженных сил РФ адмирал, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти и вооруженных сил РФ, принял участие в планировании и ведении агрессивной войны против Украины и совершении умышленных действий, направленных на нарушение ее территориальной целостности", - говорится в сообщении.
Российскому адмиралу сообщили о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).
Вопреки требованиям международного права о запрете актов агрессии российский адмирал отдавал и контролировал выполнение приказов и распоряжений оккупантами.
"Он обеспечил подготовку и осуществление вторжения на суверенную территорию Украины подчиненных подразделений - 7 военных частей с боевым применением их штатного оружия и вооружения. Эти подразделения, в том числе наносили авиационные и ракетные удары по территории Украины с кораблей", - отметили в прокуратуре.
За совершение этих преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
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