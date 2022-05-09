Главарь террористической группировки 9 мая устроил шествие в разбомбленном Мариуполе.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин цинично заявил, что Мариуполь надо сделать курортным городом. Он якобы будет отстроен и станет еще лучше, чем до войны.

Такое заявление лидер террористов сделал во время "победобесия" в Мариуполе 9 мая, пишут российские СМИ. По словам Пушилина, раньше такая задача перед городом не стояла.

9 мая рашисты в Мариуполе провели шествие, на котором развернули запрещенную в Украине огромную георгиевскую ленту. Под гимн России участники шествия скандировали "Ура!", а на одежде у них была свастика - Z. Пушилин тоже участвовал в этом шабаше.

Российское телевидение, конечно, не показало разрушенные районы Мариуполя, а для хорошей картинки выбрали только те кварталы города, которые уцелели после бомбардировок самолетами армии РФ.

На прошлой неделе Пушилин с представителем партии "Единая Россия" посетил оккупированный Херсон. Главарь "ДНР" стоял рядом с Андреем Турчаком, который говорил, что Херсон "навсегда стал русским".

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