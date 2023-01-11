Россияне попали в забетонированное хранилище со старыми морскими бомбами в Очакове, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов озвучил подробности авиаудара России по Очакову 9 января, взрыв от которого слышали даже в Николаеве.

"В Очакове со времен Второй мировой войны хранились морские бомбы. Они были опасны для перемещения, поэтому в какой-то момент было принято решение эти бомбы залить бетоном. Там сделали такой своеобразный "могильник". Очень толстым слоем бетона залили хранилище с этими морскими бомбами. Видимо, в России об этом знали", - предположил Жданов.

Говоря о том, что, скорее всего, для удара по хранилищу с бомбами Россия использовала гиперзвуковые ракеты "Кинжал":

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"Говорится о двух ракетах, которые угодили в это хранилище. Они пробили толстый слой бетона, естественно, бомбы под этим бетоном сдетонировали. Вот откуда такой мощный взрыв, который слышали даже в Николаеве".

Взрыв в Очакове 9 января - Россия запустила "Кинжалы"

Напомним, 9 января в Очакове прогремел мощный взрыв, который слышали даже в Николаеве. По словам заместителя мэра Очакова Алексея Васькова, взрыв повредил более 5000 домовладений в городе.

Позже стало известно, что российские войска попали в "могильник" с противокорабельными минами в Очакове.

Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, что россияне пробили два метра бетона "могильника" двумя ракетами, вроде "Кинжал".