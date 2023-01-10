В случае стабилизации линии фронта цели войны не будут достигнуты.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что у Украины есть шанс удержать линию Соледар – Бахмут. При этом стабилизация линии фронта на длительное время на данный момент была бы невыгодной, поскольку этот перерыв даст врагу возможность с течением времени пойти с новой войной против Украины.

"Я думаю, что у нас есть шанс удержать линию Соледар – Бахмут. Но дело в том, что Россия на этом этапе пытается формировать и на этом этапе нам навязала позиционную войну. Они навязали, но не потому, что мы слабые, а потому, что нам оружие так дают. Я бы возложил ответственность в этом случае сугубо на наших западных партнеров. Вот сколько они нам дали оружия – такие возможности показали наши Вооруженные силы на поле боя", – заявил военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопрос подписчика во время эфира на YouTube.

По его словам, сейчас линия фронта относительно стабилизировалась. Однако на двух направлениях все еще возможны "подвижки".

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"Да, сейчас более-менее стабилизировалась линия фронта, за исключением Донецкого направления и части Луганского направления, где еще возможны подвижки в ту или иную сторону. Я даже не берусь гадать, потому что ситуация в Бахмуте еще куда ни шло, а в Соледаре ситуация очень напряженная и на сегодняшний день, я бы даже сказал, непредсказуемая. Хотя шансы удержать эту линию есть", – продолжил он.

Однако в случае стабилизации линии фронта цели войны не будут достигнуты.

"Никто уже не хочет перерыва, никто не хочет (ждать – ред.) 8, 5 лет, 3 года или год, полгода, когда Путин соберет новое войско и опять пойдет войной. Поймите, что пока не достигнуты цели войны, она не окончена. И любое перемирие или остановка военных действий – это всего лишь перерыв в этой войне. Поэтому Запад настроен более решительно, мы настроены более решительно. Так что это для России может стать иллюзией и скорее всего станет иллюзией – формирование линии фронта", – добавил эксперт.

Жданов подчеркнул, что Россия сегодня настолько потеряла имидж, что у нее уже даже нет шансов уговорить Запад на какие-либо переговоры с Украиной.

"Да, слухи опять пошли, что якобы Россия снова готовит переговорный процесс, чтобы "застолбить" свои достижения. Нет, Запад сегодня не готов "столбить" достижения России. Тем более, Россия стала настолько недоговороспособной в результате политики Путина на международной арене, что Запад готов подтянуть пояса, дать нам больше оружия, но мы должны закончить эту войну. Должен пройти разгром. Россия должна стать ослабленной и второстепенной державой, как сделал вывод китайский МИД. Так что, что бы там Россия не формировала, я думаю, что на этом никто останавливаться не будет. Сейчас главный вопрос – это накопить резерв. Мы его могли бы накопить раньше, но вопрос поставок вооружения. Поэтому в этих реалиях мы копим тот резерв, который необходим для проведения контрнаступательных операций", – резюмировал эксперт.

Ситуация на фронте

Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что на Запорожском направлении продолжаются тяжелые стрелковые бои. Украинские защитники бьются за каждый метр нашей земли.

Артобстрелы российских войск на некоторых участках фронта в Украине сократились до 75%. В Вашингтоне и Киеве пока ищут этому объяснение.

В то же время Вооруженные силы Украины пытаются нанести максимальный вред российским войскам в боях возле Соледара на Бахмутском направлении. Наши защитники позаботятся о том, чтобы даже за небольшие достижения на фронте оккупанты заплатили большими потерями в своих рядах.

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