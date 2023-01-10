Оккупанты оставили без окон и крыш полгорода Очаков.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил, почему взрывная волна из Очакова докатилась аж до Николаева. В своем Телеграмм-канале он опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что россияне попали в "могильник" с противокорабельными минами.

"Рядом с воинской частью, которую обстреливали месяцами, был склад старых противокорабельных мин, времен Второй мировой войны. Если честно, их залили бетоном и сделали могильник, чтобы они не взорвались, потому что было опасно", — говорит Ким.

А россияне, по словам главы Николаевской ОГА, почему-то решили, что это склад боеприпасов, и начали туда стрелять:

Видео дня

"И вчера двумя ракетами, вроде "Кинжал", пробили два метра бетона, чтобы взорвать мины. Единственное, что они сделали, — оставили без окон и крыш полгорода Очаков и навели панику в Николаеве".

Россия обстреляла Очаков 9 января 2023 года - какие последствия "прилетов"

В течение 9 января Россия 5 раз обстреливала Очаков Николаевской области, в результате чего повреждено более 200 жилых домов.

Оккупанты наносили удары по береговой полосе Очаковской общины и городу Очаков. Пострадали 15 человек, среди них двухлетний ребенок. Четыре человека доставлены в больницы Николаева.

Также взрывной волной повреждены крыши и окна в Черноморской, Куцурубской и Березанской общинах.

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