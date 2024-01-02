Россияне намерены активизировать деятельность на море с целью поражения судов, следующих в/из украинских портов. Гибридным способом они пытаются блокировать коридор, который функционирует благодаря ВСУ. Поскольку имеющимся корабельным составом россияне действовать боятся из-за страха поражения украинскими ПКР "Нептун", или морскими ударными дронами, то предпочтение будет отдаваться действиям с воздуха.

Для того, чтобы предоставить своим действиям правовые основания, под предлогом проведения мероприятий по боевой подготовке флотских сил и авиации, направлено предупреждение о закрытии зоны морского пространства широкой полосой - от Керченского пролива, огибая побережье оккупированного Крыма, примерно до мыса Тарханкут, а от него до устья Дуная.

Практика закрытия россиянами морских пространств под предлогом учений не нова

Обозначенный район россияне "закрыли" в новогоднюю ночь - на период с 21:00 31 декабря 2023 г. по 21:00 31 марта 2024 г., то есть на три месяца.

Задумал рашистов, вероятно, в следующем: провести "учения" по отработке воздушной постановки морских мин (Су-24М) и, понятно, что раньше или позже какое-то судно нарвется на такую мину. Это повлияет негативным образом на функционирование коридора – взлетят вверх ставки фрахта, страховки и тому подобное. А могут, на фоне натовских страхов эскалации, и демонстративно попасть ракетой в какое-то судно. И потом издевательски заявлять, что "мы же предупреждали, что район закрыт – учебные стрельбы и пуски".

Практика закрытия россиянами морских пространств под предлогом учений не нова. Они ее отработали на учениях Sea Breeze и Agile Spirit в Черном море еще в 2019 и 2020 годах. Тогда же убедились, что никакой реакции со стороны НАТО нет. Так почему бы не продолжать использовать международное морское право в своих интересах? Апофеозом такого поведения было перекрытие почти 1/4 акватории Черного моря в июле 2019 года. Реакции от НАТО тогда было - ноль. Как и в дальнейшем.

Ну, а события, вроде 14 марта 2023 года, когда российский истребитель Су-27 уничтожил американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем без применения штатного вооружения и жалкая реакция на это антиэскалаторов с берегов Потомака, или последний инцидент 29 декабря 2023-го с залетом российской крылатой ракеты вглубь территории НАТО (Польши), каждый дюйм которой якобы защищен и ничтожная реакция альянса на это, только добавляют Кремлю наглости действовать на полную.

НАТО ничто не мешает действовать зеркально-перекрыть морской район в Балтийском море на выходе из Финского залива для проведения учений

Деятельность россиян не вызывает удивлений или вопросов, бездействие США и НАТО вызывает вопросы. И уже не только у украинцев, но и в странах, которые являются членами Альясу.

Еще в 2020 году украинскими экспертами в рамках Морской экспертной плаформы предлагалось создать зону ограниченного доступа A2/AD (anti-access and area denial) в северо-западном секторе Черного моря для защиты морского и воздушного пространства Черноморского побережья Болгарии, Румынии и Украины. Это гарантировало бы бесперебойность функционирования единого, неподконтрольного России пути для торгового судоходства. Но нет…

НАТО ничто не мешает действовать зеркально – перекрыть морской район в Балтийском море на выходе из Финского залива для проведения учений, или зону в Восточном Средиземноморье, чтобы блокировать доступ к базе Тартус в Сирии, или закрыть пространство между Шпицбергеном и мысом Нордкап (Норвегия)... Возможности есть, нет железной воли, или она стала пластилиновой.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"