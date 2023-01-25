По данням СМИ, объявление может быть сделано уже сегодня.

Власти США готовят официальное объявление о поставке в Украину танков американского производства M1 Abrams.

Эту информацию "Голосу Америки" подтвердил представитель администрации Джо Байдена. Танки будут закуплены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), это означает, что их возьмут не из запасов Пентагона, добавил источник.

Другие источники в администрации обратили внимание на то, что это решение принято всего через несколько дней после того, как Вашингтон высказался против таких поставок, несмотря на просьбы Киева.

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Третий источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что США могут поставить около 30 танков M1 Abrams в ближайшие несколько месяцев.

Официальные лица на условиях анонимности, заявили, что объявление могут сделать уже сегодня.

Напомним, представители администрации ранее заявляли, что M1 Abram сложно обслуживать, процесс обучения их использованию займет много времени, также эти танки потребляют много топлива. На что Украина отвечала, что западные танки обеспечат ВСУ большей мобильностью и защитой перед новым российским наступлением. Новые танки также помочь деоккупировать захваченные россиянами территории.

Как отметило издание, появление информации о смягчении позиции США произошло сразу после того, как Германия разрешила отправку танков Leopard Украине. Источник, знакомый с вопросом, сказал, что это взаимосвязанные решения.

Западные танки для Украины

24 января немецкие СМИ сообщили о готовности канцлера Олафа Шольца передать Украине танки Leopard 2.

Затем появилась информания, что США тоже огласят об отправке в Украину танков Abrams.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина "присматривается к Abrams".

14 января Великобритания объявила о том, что украинская армия получит танки Challenger 2.