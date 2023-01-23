По словам министра, с каждой встречей растет доверие партнеров к Украине.

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-9") состоится уже скоро. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил об этом в Twitter.

Он отметил, что видит, как растет доверие к Украине. А вместе с доверием растут объемы помощи.

"С каждой встречей я вижу, как растет доверие наших партнеров к Украине. Это все благодаря упорному труду наших воинов и представителей. Больше доверия означает больше оружия. Чтобы защитить нашу землю, море... и небо!", - написал Резников и добавил, что Ramstein 9 состоится в феврале.

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Рамштайн-8: что получила Украина

Как сообщал УНИАН, "Рамштайн-8" состоялся 20 января. После проведенной встречи генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что на заседании "Рамштайн-8" объявили о значительном новый пакет "боевых возможностей" для Украины.

Резников заявил, что "некоторые пакеты (помощи Украине – УНИАН) были озвучены за закрытыми дверями", поэтому результатом встречи "Рамштайн-8" он очень доволен.

По словам Резникова, Украина готовится к потенциальному масштабного нападения России весной, и партнерам об этом известно: "Мы давно об этом говорим, и наша разведка, и аналитики, и Генеральный штаб, поэтому мы конечно к этому готовимся, мы конечно сигнализировали об этом нашим партнерам, мы с ними - на одной странице в восприятии всех этих рисков".

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