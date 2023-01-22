Надо готовиться к очередному наступлению РФ, которое уже близко, заявили в канцелярии Дуды.

Польша надеется в перспективе "нескольких дней" начать подготовку экипажей украинских танкистов к эксплуатации Leopard 2, цитирует Укринформ слова представителя канцелярии президента Марцина Пшидача.

При этом отмечается, что разрешения от Германии относительно передачи брони Украине до сих пор нет: "Это будет происходить в ближайшее время. На польских танках, а также танках других наших партнеров, будут учиться украинские офицеры и сержанты, ведь нет времени ждать".

"Я предполагаю, что это будет в перспективе дней, а не месяцев", - отметил Пшидач, добавив, что надо готовиться к очередному наступлению РФ, которое уже близко.

Танка Leopard для Украины - что известно

Несмотря на воодушевляющие заявления ряда стран о готовности поставить Украине Leopard, передача танков так и не была утверждена на заседании "Рамштайн" 19 января.

Сообщалось, что у стран были по этому поводу большие дискуссии, которые пока не ознаменовались каким-то единым решением. Чтобы Украина получила Leopard от той же Польши, эту передачу должен, согласно экспортной лицензии, согласовать Берлин.

Нет решения и о поставках американских тяжелых танков Abrams. Вашингтон во всех своих заявлениях ссылается на трудности по обслуживанию этой техники.

Вместе с тем группу украинских военных уже отправят обучаться на Leopard и британских Challenger 2. Это может быть хорошим знаком, что Leopard в скором времени все же появятся на украинском фронте.

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