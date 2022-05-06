Германия обучит украинских военных обращению с этим САУ.

Министр обороны Кристина Ламбрехт подтвердила передачу Германией 7 самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000 со складов Бундесвера.

Об этом она заявила в пятницу в ходе визита Словакии, сообщает DW.

По словам главы ведомства, Украина получит машины, которые сейчас находятся на текущем ремонте, и бундесвер в них в настоящее время срочно не нуждается.

Министр также отметила, что Германия обучит украинских военных обращению с этим САУ.

Раньше об этом писало издание Die Welt.

Panzerhaubitzen 2000 — это тяжелые артиллерийские установки, разработанные немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann.

Эти гаубицы поступили на вооружение Бундесвера осенью 1998 года. Panzerhaubitzen 2000 оснащена стволом длиной 52 калибры (8 м), автоматической системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов.

Кроме того, установка имеет современную точную систему наземной навигации. Такие гаубицы способны стрелять на расстояние до 40 километров.

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