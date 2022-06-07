Винницкое ноу-хау рассматривают в ВСУ для внедрения по всей территории Украины.

Винницкие изобретатели модернизировали работу системы противовоздушной обороны в своей области. Генштаб Вооруженных сил Украины в восторге и уже хочет внедрить новейшую практику по всей территории страны.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Благодаря винницким изобретателям, которые применили современные технологии, удалось значительно повысить эффективность системы ПВО в нашем регионе. Винницкое ноу-хау рассматривают в ВСУ для внедрения по всей территории Украины", - сказал Борзов.

Напомним, что по данным Минобороны Украины россияне в оккупированном Крыму разворачивают два зенитно-ракетных дивизиона С-300. Также систему ПВО С-300 Украина получила от Словакии в апреле. Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Украине современной системы ПВО.

Недавно командование Воздушных сил ВСУ отчиталось, что наша ПВО ликвидировала вражеский вертолет Ка-52, истребитель-бомбардировщик Су-34 и другие воздушные цели.

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