Из-за российского артиллерийского удара машину охватило пламя.

Российские захватчики обстреляли гражданское авто в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, в результате чего погиб восьмилетний мальчик.

Как сообщает Херсонская областная военная администрация, из-за вражеского артиллерийского удара машину охватило пламя.

"В салоне находились три человека, среди которых восьмилетний мальчик. Известно, что ребенок погиб на месте", - говорится в сообщении.

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В то же время это страшное событие зафиксировано Генеральной прокуратурой Украины.

"Как сообщают правоохранители, обстрел, отобравший детскую жизнь, был 2 февраля. Всего в Херсонской области с начала военных действий из-за агрессии РФ пострадали 86 детей", - говорится в сообщении.

Обстрелы россиянами Херсонщины

Напомним, что после деоккупации правобережья Херсонщины российские оккупанты продолжают терроризировать освобожденные территории постоянными обстрелами, из-за чего гибнут и получают ранения люди.

В частности, как сообщал УНИАН, 5 февраля в результате утренних обстрелов в Чернобаевке ранен житель, есть разрушения жилых домов и инфраструктуры. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему необходимую помощь.

А 2 февраля россияне 65 раз обстреляли населенные пункты свободной части Херсонской области. Из-за российских обстрелов погибли 2 человека, ранения различной степени тяжести получили 9 жителей области. Среди раненых - 5-летний мальчик

В британской разведке предполагают, что такими постоянными обстрелами россияне хотят ухудшить моральное состояние гражданских и сдерживать любые украинские контратаки через Днепр следующим образом.

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