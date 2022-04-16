Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов российскими оккупационными войсками по Украине с территории Беларуси.
Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.
"Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры с территории Беларуси", – говорится в сообщении.
В частности, на Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил. В ходе перегруппировки войск зафиксировано перемещение железнодорожным транспортом с территории Беларуси (железнодорожная станция "Гомель-Новобелицкая"), подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Российской Федерации.
Также на Северскому направлении противник завершает перегруппировку войск Центрального военного округа.
"Не исключается, что оккупанты продолжат ракетные удары и артиллерийские обстрелы с территории РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении.
По имеющейся информации, вероятность привлечения оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова к вооруженной агрессии против Украины остается низкой.
Кроме того, за последние сутки противник наносил авиационные и ракетные удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам с привлечением воздушного и морского компонентов.
"Из-за ведения боевых действий на территории Украины перенесена ротация подразделений 68-й общевойсковой армии Восточного военного округа в Сирийской Арабской Республике", – говорится в сообщении.
Также сказано, что по имеющейся информации, военкоматы Центрального военного округа вооруженных сил Российской Федерации агитируют военнообязанных, находящихся в запасе, к подписанию краткосрочных контрактов на срок от 3 месяцев до 1 года.
Напомним, что по состоянию на 16 апреля украинские защитники уже уничтожили около 20,1 тысячи оккупантов, сбили более 160 самолетов и 145 вертолетов, уничтожили более 760 танков, почти 2 тысячи боевых бронированных машин, 8 кораблей.