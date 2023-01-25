В течение суток противник нанес 4 ракетных удара.

В Генштабе Вооруженных Сил Украины предупреждают о высокой угрозе авиационных и ракетных ударов РФ на всей территории нашей страны. Также стало известно, сколько раз рашисты ударили ракетами за минувшие сутки.

"В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов. Также совершил более 100 обстрелов из РСЗО", - говорится в новом сводке.

По информации Генштаба, вчера от вражеских обстрелов пострадали 40 населенных пунктов в трех областях Украины. В Черниговской области враг попал по Хреновке и Карповичах, на Сумщине обстрелам подверглись Бояро-Лежачие, Атинское, Соляники и Павловка. А в Харьковской области рашисты обстреляли Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречное.

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