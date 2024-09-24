На оккупированной территории женщина находилась под наблюдением российских спецслужб. Ее хотели показательно судить за экстремизм.

Жительнице временного оккупированного города Геническ Херсонской области Светлане Панковой, которая в начале полномасштабного вторжения советовала одному из российских захватчиков положить семена подсолнечника в карман, чтобы они проросли после его гибели в Украине, удалось выехать на безопасную территорию. Об этом сообщает Район.Геническ.

Женщина стала известной после того, как в марте 2022 года не побоялась подойти к российскому военному и сказала ему: "Вы пришли на мою землю, вы - оккупанты и с этого момента прокляты. Положите себе в карман семечки подсолнуха, чтобы они проросли, когда вы здесь погибнете!". Прохожие зафиксировали это на видео, которое посмотрели миллионы людей.

Как информирует издание, из-за этого поступка Панкова попала под пристальное наблюдение российских спецслужб. В июле 2023 года оккупанты распространили видео, на котором видно, как женщину заставили извиняться за ее слова перед камерой. Против Светланы было открыто уголовное дело по статье "экстремизм", оккупанты даже собирались отправить ее в Россию на показательный суд.

Сейчас известно, что женщина смогла вырваться из оккупации и теперь находится в безопасности.

Россия увеличила количество правоохранителей на оккупированных территориях Украины

В апреле сообщалось о том, что Россия создала отдельные подразделения из правоохранителей для охраны порядка, противодействия экстремизму и охраны инфраструктуры на оккупированной территории. В частности, там развернули еще не менее 35 тысяч сотрудников Росгвардии.

Также на должности в оккупационной милиции пришли почти 14 тысяч милиционеров, большинство из которых ранее служили в местных правоохранительных органах.

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