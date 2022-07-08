По его словам, все будет зависеть от того, насколько эффективно украинские войска смогут организовать стратегическую оборону (особенно на донецком направлении) и проводить стратегические наступательные операции.

Вооруженные силы Украины действительно могут начать одерживать победы в ближайшие месяцы на стратегических направлениях: сначала на юге, а затем и на востоке: освободить Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую, а позже и Луганскую и Донецкую области.

Такое мнение выразил глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

По его словам, все будет зависеть от того, насколько эффективно украинские войска смогут организовать стратегическую оборону (особенно на донецком направлении) и проводить стратегические наступательные операции (не тактического уровня, как сейчас – у нас есть определенные успехи на херсонском, запорожском и харьковском направлениях, а стратегического).

"Уже сейчас, получив от западных партнеров новейшее вооружение чрезвычайно высокого класса (дальнобойные гаубицы, системы ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и подавления почти всех систем ведения огня России), мы обесцениванием все силы России: Ураганы, Грады, Смерчи, которые россияне сегодня активно применяют, обстреливая позиции украинских войск и мирные украинские города. Если мы получим эффективное вооружение в большем количестве, то уже в августе мы выбьем врага с наших территорий на юге и частично на востоке. Это вполне реально", - говорит генерал.

Но, по его словам, кроме новейших вооружений и техники, должен быть и высокий уровень обучения личного состава, и формирование мощных резервов. Прежде всего – тех, что сегодня проходят подготовку за рубежом и в Украине, осваивают новейшую военную технику 5-6 поколения, которой у России нет.

"Так мы будем иметь преимущество над Россией в технологическом, военном и огневом плане. Тогда и будем готовить комплекс наступательных операций как на юге, так и на востоке. При таких условиях вполне реально в августе добиться первых серьезных успехов и реализовывать оптимистичный сценарий", - говорит военный.

Однако Россия также имеет свои планы и соображения. Она пытается укрепиться на отдельных направлениях, особенно на донецком. Она хочет выйти на административные границы не только Луганской, но и Донецкой областей, после чего поставить ребром вопрос о проведении переговоров и закреплении статус-кво.

"Скажу откровенно, у России нет перспектив захвата этой области (Донецкой - УНИАН). Поэтому Москва пытается навязать переговоры уже сейчас, чтобы мы согласились на ее условия под давлением новых наступательных операций РФ и, возможно, давлением партнеров", - предполагает эксперт. - "Поэтому однозначно утверждать, что будет именно такой сценарий – позитивный и эффективный, сложно. Возможно, процесс освобождения юга затянется до сентября или октября".

Генерал отмечает, что у Украины сегодня есть мощные резервы для наступления.

"Я считаю, что у нас уже около миллиона мобилизованных и высоко мотивированных военнослужащих, к тому же, более-менее обученных. Имея возможность направить этих военнослужащих в бой с новейшими вооружениями и техникой, мы уже сейчас можем готовить стратегические операции. Прежде всего – на юге. Ведь сейчас противник сгенерировал все свои силы на востоке. Поэтому можно вышвырнуть их из Херсона. Но нужно не идти в лобовую атаку, а наступать с флангов, с тылов, вести активную диверсионную работу. Также можно наступать в Запорожской, Николаевской и Харьковской областях. А позже сможем и перейти к востоку", - говорит Маломуж.

Что касается возможности выйти уже в следующем году на границы 1991 года, как это ранее озвучил глава ГУР Кирилл Буданов, и полностью освободить Донбасс и Крым, включая Севастополь, то у ВСУ действительно есть такая перспектива, и в августе-октябре они могут начать наступательные операции, уверен Маломуж.

"Если мы оттесним российские войска из части Донецкой и Луганской областей, сможем ставить вопрос о выходе на границы до 24 февраля, то есть, за скобки могут быть вынесены "ЛНР" и "ДНР", а также Крым. Такие условия могут быть восприняты Западом. И здесь нашему руководству будет важно четко стоять на том, что мы должны освободить всю территорию нашего государства. Однако, повторюсь, сценарий, предусматривающий наш выход на границы 1991 года в следующем году, вполне возможен. Но это произойдет только тогда, когда мы начнем стратегические наступательные операции", - отмечает генерал.

Что касается Крыма, то с его освобождением, по словам Маломужа, будет сложнее.

"Россия превратила Крым в настоящий военный корабль. Как Титаник, но военный. Севастополь – это мощная военно-морская база, где, в том числе есть крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд. Они могут стоять там до конца. Поэтому только когда начнется провал России на южном и восточном фронте Украины. Когда режим Путина начнет сыпаться. Когда начнется массовое отступление российских войск, и начнется паника не только среди российских военнослужащих, но и среди российских граждан, а главное – в российской элите. Когда снизится доверие к Путину, и начнется дестабилизация в российском руководстве. Только тогда можно будет проводить операцию по освобождению Крыма. Это будет сложно, но возможно", - уверен генерал.

Вместе с тем Маломуж озвучил несколько условий возможности возвращения Украины к границам 1991 года:

Подготовка ВСУ и мощного резерва: силы специальных операций, воздушно-десантные силы, спецподразделения СБУ, Главного управления разведки, Нацгвардии, которые способны комплексно решать задачи.

Надлежащее вооружение военнослужащих, которое зависит от наших партнеров: США, Великобритании, ЕС, всего от 50 стран.

Военно-промышленный комплекс Украины.

"Наш ВПК был и является одним из лучших в мире. Мы всегда были в десятке крупнейших экспортеров оружия в мире, а на внешних рынках плохое оружие не покупают – покупают оружие 5-6 поколения. Во Вторую мировую войну оборонные заводы работали день и ночь. У нас же есть заводы, которые выпускают стратегические ракеты дальностью 250 км, что способны достать и до Севастополя, и до Крымского моста, и до территории России. Мы можем производить Стугну и Ольху. А наши Корсары ничем не хуже американских Джавелинов – они бьют до 6 км, их точность высока (авионика и системы наведения там немецкие, британские, американские). Таких образцов у нас должно быть не 3 тысячи, а десятки и десятки тысяч. Также нам нужны ракеты – наши и западные, натовского образца, мощная система радиоэлектроники, радиоразведки в режиме онлайн, чтобы мы отслеживали любые движения войск на территории России, Беларуси, любые пуски ракет, перемещение их по территории Украины и концентрация их на конкретных направлениях", - утверждает генерал.

Ранее Маломуж озвучил сроки освобождения Херсонской и Запорожской областей.

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