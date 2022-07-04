По оценке Кирилла Буданова, первые видимые результаты перелома в войне придут на август этого года.

В Украине, начиная уже со следующего месяца, произойдут определенные события, которые ознаменуют переломный момент в войне против России. Что же касается активных боевых действий, то большинство из них завершатся до конца этого года.

Такой прогноз озвучил руководитель украинской разведки Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина".

В конце года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия достаточно уменьшатся. Но это не будет еще концом, надо правильно понимать то, что я говорю – заявил Буданов.

Начальник украинской разведки подчеркнул, что будет считать концом великой войны именно "выход на границы по состоянию на 1991 год". Никаких других сценариев не рассматривается.

Это будет концом этой всей авантюры, которую Россия предприняла – отметил он.

На вопрос журналистов, когда может закончиться война и что для этого необходимо, начальник ГУР ответил: "Следующий год, я так считаю".

Украина ничего не отдает и вернется на потерянные территории

Об этом накануне заявил Владимир Зеленский. Президент выразил уверенность, что Украина выйдет на уровень, когда будет нивелировано огневое преимущество оккупантов.

Украинский гарант подчеркнул, что постепенно Вооруженные Силы Украины движутся вперед - и на Харьковщине, и в Херсонской области, и на море: Змеиный - хороший пример этого.

"Будет день, когда, то же самое скажем и о Донбассе", – отметил глава государства.

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