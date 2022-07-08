По его совам, Херсонская и Запорожская области будут освобождены за три-четыре недели.

Через 3-4 недели Украина сможет начать крупные наступательные операции и заставить войска РФ бежать, причем не только из Херсона. В результате спецоперации будут освобождены Херсонская и Запорожская области.

Об этом в интервью Главреду заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, уже в ближайшие недели будет фактически завершен первый этап подготовки резерва и обучения на новейших образцах западной техники и вооружения, которые сегодня поступают в Украину.

"Я считаю, что наступательные операции по окружению Херсона будут происходить очень активно, в частности, мы будем пробивать пути к морю, чтобы создавались условия для окружения врага. У России нет мотивации держать Херсон, если будет окружение – есть мотивация убегать. Потому что российские военнослужащие будут либо уничтожены, либо взяты в плен. Пока перешеек для выхода не заблокирован, поэтому им надо бежать раньше", - отметил Маломуж.

Для этого ВСУ надо создать мощное давление на врага как на херсонском, так и на запорожском направлении, считает генерал.

"Это может быть первая стратегическая наступательная операция на юге Украины. То есть, в целом, речь идет об освобождении юга в августе. Все предпосылки для этого либо уже есть, либо создаются сейчас. Я считаю, что мы в состоянии это сделать, и за три-четыре недели мы можем реализовать крупные наступательные операции", - подытожил Маломуж, добавив, что освобожден будет не только Херсон, но и Запорожская область.

Оккупация Херсона: что известно

Напомним, Херсон и часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области пытаются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

Оккупанты определились с датой проведения фейковых референдумов на временно оккупированной части Запорожской и Херсонской областей. Украсть украинскую территорию россиян планируют 11 сентября.

29 июня Херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил о старте подготовки к "референдуму о присоединении к России". Точную дату предатель не назвал. Он убежден, что Херсонская область примет решение стать частью России.

Как сообщал УНИАН, Россия перебрасывает часть своих сил на Донбасс, открывая Вооруженным силам Украины перспективы окружения и деоккупации Мелитополя и Херсона. Генерал Маломуж озвучил вероятные сценарии.

Вас также могут заинтересовать новости: