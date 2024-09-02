Те хотели десантироваться с БТР, но не успели.

На Покровском направлении метким выстрелом из танка наши защитники уничтожили сразу группу штурмовиков, которые пытались десантироваться. Видео обнародовал в Telegram бригадный генерал, командующий Национальной гвардии Александр Пивненко.

"На видео момент попадания украинского танка по штурмовикам РФ во время их попытки десантироваться с БТР. Это работа 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг", - прокомментировал он.

Потери России в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике. Потери врага в частности за минувшие сутки составили 1300 личного состава. Также украинские воины обезвредили девять танков, 26 боевых бронированных машин, десять артиллерийских систем, одну РСЗО, 30 БпЛА оперативно-тактического уровня, 44 автомобиля и две единицы спецтехники оккупантов.

Напомним, сегодня ночью россияне осуществили массированную комбинированную атаку по Украине. Большинство целей было направлено на Киев и Киевскую область. Утром в Киевской городской военной администрации сообщили, что враг запустил по городу крылатые и баллистические ракеты.

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