Такой сценарий Украина не примет, ведь начнется борьба на истощение с десятками тысяч жертв.

Война в Украине может превратиться в затяжную. Для этого на сегодня существует одно условие.

Об этом заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZREVATEL.

"Это (превращение войны в затяжную - УНИАН) возможно тогда, когда эффективность западной помощи будет недостаточна. Потери у нас достаточно существенные, и Украина не пойдет на новые потери личного состава – а это могут быть десятки тысяч людей. Тогда пойдет борьба на истощение, она может перейти на следующий год и остановиться на рубежах, занятых летом", - отметил Романенко.

По словам генерала, сейчас главная задача Вооруженных сил Украины - устоять в обороне. Исходя из военной теории и практики, надо биться в оборонительной операции, пока противник не истощится, но не успеет основательно окопаться, не построит оборонительных сооружений. Именно тогда, замечает генерал, необходимо ударить по противнику контрнаступлением.

"Но у нас есть задержки с поступлением западного вооружения, поэтому возможности для такого сценария я пока не вижу. Вероятнее всего, противник оборудует оборонительные позиции, будет переходить в оборону, а мы будем медленно наращивать свои резервы. Потому что получить оружие - еще не все. Чем современнее оружие, тем оно сложнее и требует большего времени на освоение. Причем нам необходимо существенное вооружение – ракетное, ударные дроны, средства ПВО, самолеты", - пояснил генерал.

Романенко уверен, что ВСУ остановят наступление и будут наносить удары, если наберут хороший потенциал. Если этого не произойдет, начнется позиционная война практически без продвижения с успехами местного значения.

Как сообщал УНИАН, война в Украине, развязанная путинской Россией, может продолжаться по трем сценариям, считает генерал армии Украины, председатель Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж.

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