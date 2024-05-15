Генерал Мельник: На Харьковщине идут тяжелые бои, ВСУ отошли на некоторых участках

По его словам, сейчас продолжается отражение трех атак противника.

На Харьковском направлении идут "тяжелые бои". Российские войска продолжают наступление с земли и с воздуха.

"Тяжелые бои продолжаются", - сообщил командующий силами обороны города Харькова генерал Сергей Мельник, передает CNN.

"На отдельных участках, вблизи Волчанска и Лукьянцев, украинские защитники были вынуждены отойти на более выгодные позиции, чтобы эффективнее задействовать свои силы и защитить регион от наступления", - добавил Мельник. Видео дня

Украинские войска отбили 11 атак и сдерживают продвижение России на Липцы со стороны Глубокого и Лукьянцев и на Волчанск со стороны Шебекино (Россия). Сейчас продолжаются еще три атаки. В результате российского авиаудара по Харькову были ранены 24 человека, в том числе 4 детей, и повреждены жилые дома. В результате нападения также погиб один человек.

"14 мая на улице города вражеский беспилотник упал на жилой дом, погибла 80-летняя женщина. Еще один человек погиб в селе Хатище", - сообщил командующий обороной города.

В Минобороны России во вторник заявили, что "освободили" населенный пункт Бугроватка Харьковской области и "разгромили живую силу и технику" ВСУ в Веселом, Волчанске и Липцах.

Ситуация на Харьковщине остается сложной: важные новости

По информации военного аналитика Bild Юлиана Репке, российские войска вошли в северную часть Волчанска Харьковской области, бои там продолжаются в районе мясокомбината.

По мнению военного эксперта Ивана Киричевского, замысел российских оккупантов в их наступлении в Харьковской области в главной части сорван.

Российские оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны Украины на Харьковском направлении, сообщил в эфире телемарафона Назар Волошин - спикер ОСУВ "Хортица".

"Несколько ситуация стабилизирована. Сейчас оперативная ситуация там остается сложной, она динамичной вдоль всей пограничной полосы", - сказал он.

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