В сети пошутили, что начальник Генштаба ВС России якобы ездил не в зону боевых действий, а на Сахалин.

Начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ - генерал Валерий Герасимов, якобы посетил "передовые позиции" российских оккупантов в Украине.

Генерал Герасимов на Запорожском направлении "проинспектировал передовой пункт управления группировки войск", утверждает ТАСС в Telegram, ссылаясь на сведения российского Минобороны.

Россияне в сети "проехались" по "визитеру". По мнению одного из пользователей Telegram, который вместо ника написал знаки, находится "передовой пункт на Сахалине, походу". "В Москве опасно - БПЛА летают", - "подколол" начальника Генштаба ВС РФ MakS.

Под новостью о поездке Герасимова есть еще и такие комментарии:

"Под Белгородом бы проверил вдоль границы", - считает Den.

"Показушник…", - поделился мнением Медоед.

"Беспилотники в Москве... не-а, не слышали, мы красивые видосы записываем, не мешайте", - написала irma.

Стоит отметить, что, по сведениям Генштаба Вооруженных сил Украины, на Запорожском направлении российские захватчики сосредотачивают главные усилия том, чтобы не допустить дальнейшего продвижения наших Сил обороны.

Обратим внимание, что россиян не раз уличали в съемке показушных сюжетов, поэтому так называемый "визит" Герасимова якобы в зону боевых действий может оказаться фейком.

Война в Украине - новости, которые стоит знать сегодня

10 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские воины начали контрнаступательные действия. Наши бойцы уже освободили немало земли на юге и севере страны, и возле Бахмута взяли россиян в полуокружение.

Зеленский не раз ездил к бойцам на передовые позиции, а российский диктатор Владимир Путин якобы приезжал во временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. По сведениям украинской разведки, в Мариуполе был двойник Путина.

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