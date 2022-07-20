По его данным, российское командование бросало "вагнеровцев" в бой, например, на Попаснянском направлении.

Группа бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" была ликвидирована при попытке захватить позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его данным, российское командование бросало "вагнеровцев" в бой, например, на Попаснянском направлении.

"Их приобщали, когда российские войска неделями стояли на месте и не могли захватить даже маленький город. На днях они пытались посягнуть на позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, которая в течение нескольких лет защищала Луганщину. Наемники атаковали позиции 58-й еще и с воздуха. Один из пилотов Су-25, которого наняла российская частная военная компания, несколько дней подряд обстреливал наших ребят неуправляемыми ракетами. Пока его не приземлили", - раскрыл детали Гайдай.

По его данным, сейчас эта группа ЧВК "Вагнера" полностью ликвидирована – кровавый "бизнес" этих россиян вчера лопнул.

Как сообщал УНИАН, 18 июля разведка Великобритании отметила, что ЧВК "Вагнер" наверняка играла центральную роль в последних боях, включая захват россиянами Попасной и Лисичанска в Луганской области. Эти бои нанесли ЧВК большие потери.

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