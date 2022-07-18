Это, скорее всего, повлияет на будущую оперативную эффективность и уменьшит ее ценность.

ЧВК "Вагнер" почти наверняка играла центральную роль в последних боях, включая захват россиянами Попасной и Лисичанска в Луганской области. Эти бои нанесли группе большие потери.

Об этом говорится в ежедневном обзоре разведки Великобритании в Твиттер. Россия использовала частную военную компанию "Вагнер" для усиления сил на передовой, а также для уменьшения нехватки личного состава и потерь.

"Вагнер" снижает стандарты набора, берет на работу осужденных и лиц, которые ранее были в черных списках. Для новобранцев доступно очень ограниченное обучение. Это, скорее всего, повлияет на будущую оперативную эффективность и уменьшит ее ценность как опоры для регулярных российских сил", - говорится в сообщении.

Глава "Вагнера" Евгений Пригожин недавно получил звание Героя Российской Федерации за наступление в Луганской области.

"Это в то время, когда происходит замена ряда высокопоставленных российских военных командиров, вероятно, обострит недовольство между военными и "Вагнером". Это также, вероятно, негативно повлияет на моральное состояние российских военных", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, в воинских частях РФ, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы избежать отправки на войну.

В то же время, как свидетельствуют перехваченные записи разговоров оккупантов, те платят по 20 тысяч долларов взятки, чтобы сбежать с войны. Столько стоят документы о "демобилизации" вояки из армии РФ и возвращении домой.

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