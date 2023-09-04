Пленные могут попросить убежище в Украине, чтобы не возвращаться в Россию.

Российские солдаты, находящиеся в украинском плену, имеют доступ к медицинской помощи, в том числе стоматологической, могут посещать церковь и даже зарабатывать деньги. Об этом официальный представитель украинского проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко рассказал российскому оппозиционному изданию "Медуза".

По его словам, только по этой программе добровольно сдались в плен несколько сотен российских солдат. В целом же с проектом связались и выразили желание сдаться более 22 тысяч российских солдат и принудительно мобилизованных жителей оккупированных территорий Украины.

Условия пребывания россиян в украинских лагерях для военнопленных Матвиенко считает "шикарными".

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"У них нет решеток на окнах. У них не двухъярусные, а одноместные кровати. Есть возможность получить лечение, связаться с родными. На территории лагеря есть даже стоматологический кабинет и церковь. Для мусульман — отдельный кабинет с окнами на восток, где можно помолиться. Есть возможность отдыхать, играть в футбол. Пленные имеют возможность даже получать посылки до 20 килограммов — сладости, сигареты", – говорит он.

Матвиенко отметил, что в лагере для пленных все же есть жесткий распорядок дня с подъемом в шесть утра. Также пленные должны работають, хотя офицерам разрешено отказаться от работы.

"Но в соответствии с нормами Женевской конвенции это работа, которая не ущемляет их права и достоинство, и за нее получают зарплату", – подчеркнул представитель проекта "Хочу жить".

По словам Матвиенко, передача пленных обратно в Россию происходит только на добровольной основе. "Если человек не хочет возвращаться, у нас нет никакого права насильно заставлять его идти на обмен. Он может даже попросить убежища в Украине или в некоторых странах ЕС", – отметил он.

Российские солдаты в украинском плену – последние новости

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, около 20% российских солдат, оказавшихся в плену, сдались добровольно. Также он заявил, что у России гораздо больший "обменный фонд", поскольку в первые дни вторжения россиянам удалось захватить много территории и взять в том числе много гражданских заложников.

Примечателен тот факт, что в плен ВСУ попадают не только граждане России, но также и Беларуси. Однако их обменивать режим Лукашенко не торопится.

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