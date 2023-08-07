Военнопленные рассказали, какие ужасы происходят в подразделениях, где им приходилось воевать вместе с зеками.

Граждане Беларуси, которые воевали в составе российской "ЧВК Вагнер" и попали в украинский плен, обратились к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой об обмене.

Обращение к Лукашенко и большое интервью с двумя военнопленными – Максимом Зюзюнчиком и Андреем Гериловичем - обнародованы в рамках проекта "Хочу жить". Оба наемника, воевавшие против Украины в составе так называемой "ЧВК Вагнера", находятся в украинском плену с осени 2022 года.

Под видеозапись они обратились к Лукашенко и другим должностным лицам в Беларуси с просьбой обменять их на военнопленных, которые сражались на стороне Украины, или на политзаключенных, которые содержатся в Беларуси или РФ.

В частности Зюзюнчик и Герилович предложили, чтобы власти Республики Беларусь связались с представителями полка им. Кастуся Калиновского - беларуского добровольческого формирования в составе ВСУ. Военнослужащие этого подразделения Сил обороны возмущены предательством своих сограждан, но готовы принять участие в процессе обмена, если таковой состоится.

"Если обмен не состоится, может произойти все, что угодно. Не знаем, насколько мы свои для вас. Но мы надеемся, что вы нас заберете. Где-то мы поступили неправильно: у нас – своя идеология, у нашего противника – другая… Если мы вам нужны, мы просим, чтобы этот обмен состоялся, как можно быстрее", - заявил Зюзюнчик.

Сейчас оба наемника утверждают, что не собирались воевать на территории Украины. Так, по словам Зюзынчика, он был контрактником в беларуской армии, а 2021 году был завербован "Вагнером", где отрицали, что беларусов могут использовать в войне против Украины. Например, некоторых наемников готовили, для внедрения в скопления людей на возможных акциях протеста в Беларуси. От наемников требовалось выявлять в толпе активных противников режима Лукашенко и задерживать их.

Позднее, очутившись та территории Украины, Зюзюнчик был ранен одним из своих командиров, с которым у него были разногласия по поводу тактики ведения боевых действий. Раненым он попал в плен, это произошло в сентябре 2022 года.

По словам Гериловича, он несколько лет работал в Москве на крупную китайскую компанию, но после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял работу и вернулся в Беларусь.

В марте 2022 года в Телеграмм-канале он увидел объявление о наборе на службу, но уверяет, что потом подписывал контракт, который предполагал только охрану нефтяных вышек, но не в Украине.

"Но нас "погрузили" и мы оказались под Светлодарском (Донецкая область – УНИАН). Тогда нас поставили в известность, что мы будем воевать в Украине, вместе с зеками. Многие были в шоке, но с "Вагнером" спорить невозможно - люди просто исчезали", - рассказал Герилович.

По его словам, в какой-то момент он наотрез отказался воевать и настаивал на отправке в Беларусь, где у него трое детей. После этого несколько человек, включая вагнеровских командиров с позывными "Дикий" и "Жорик", его избивали более двух часов.

Спустя непродолжительное время он просто сдался в плен – пошел через поле, по направлению к украинским позициям, где "принял" его батальон "Свобода".

Белорус также рассказал, как вагнеровцы издевались над пожилым наемником с позывным "Монастырь", который также не хотел воевать в Украине.

"Он громко возмущался, хотел домой. Его вывели и он исчез. Встретил его уже через 2,5 месяца", - говорит Герилович. По его словам, "Монастырь" был очень изможден, пожилой мужчина рассказал, что его все это время насильно удерживали в морском контейнере, где он ел, спал, справлял нужду, а по ночам под строгим надзором разгружал фуры. В результате, был сломлен и согласился воевать, во время боевых действий был убит.

Как сообщал УНИАН, один из наемников ЧВК "Вагнер", участвовавший в войне против Украины и ныне находящийся в Беларуси, признался, что он – "грязный наемник". Ранее судимый мужчина заявил, что война – бизнес, ему нравится чувство опасности и зарабатывать на этом деньги.

Он говорит, что погибшие люди – просто "расходник" и хвастает награбленным.

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