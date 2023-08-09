Российский захватчик в плену назвал украинцев "цивилизованными нацистами". Фрагмент разговора с ним опубликовало издание РБК-Украина.
Оккупанта зовут Артем, он из российского города Кемерово. В лагере для российских военнопленных он, судя по видео, изготавливает подарочные пакеты. Когда журналистка спрашивает, относились ли бы так к нему нацисты, он говорит, что украинцы "цивилизованные нацисты".
- Думали, что мы здесь нацисты?
- Да.
- А сейчас как?
- Все так же думаю.
- Что мы нацисты?
- Угу.
- А как у вас тут в плену, хорошие условия?
- Да, хорошие.
- А нацисты бы себя хорошо вели в плену?
- Ну, вы цивилизованные нацисты.
Оккупанты в плену
Весной омбудсмен Дмитрий Лубинец показал снимки из лагеря для российских военнопленных. По его словам, этот лагерь свободно могут посещать иностранные журналисты.
Также о жизни в лагере для пленных рассказали побывавшие там украинские фотографы Константин и Влада Либеровы. По их словам, оккупанты получают полноценное трехразовое питание, а также имеют доступ современному стоматологическому кабинету и квалифицированными врачам.
Российское издание Медуза сообщало, что оккупанты могут в свободное от работы время смотреть телевизор, читать книги или играть в шахматы.