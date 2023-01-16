Боец был шокирован тем, что в тылу "прилетело" в многоэтажный жилой дом.

Военнослужащий Максим Омельяненко служил в Бахмуте, но срочно приехал в Днепр - именно в его дом попала российская ракета.

Как говорится в сюжете ТСН, фото, на котором защитник Украины держит за руку маму, раненную в результате попадания российской Х-22 в многоэтажку, облетело весь мир. По словам Максима, его мать сейчас находится в реанимации в стабильном состоянии, но он надеется на лучший результат лечения.

Боец рассказал, что привык видеть на фронте разрушенные здания, в Бахмуте, например, мало домов уцелели. "Ты даже не представляешь, что рашисты могут уничтожить твой дом, который расположен в тылу. Я даже не могу передать свои эмоции, когда я узнал, что это был именно мой дом, мой подъезд", — говорит Омельяненко.

Видео дня

Он поблагодарил командиров, которые его отпустили, как только он узнал о днепровской трагедии. Что его мать - среди пострадавших, боец узнал уже по дороге домой. Примерно на 4-й час после событий Максим получил видео из кухни его квартиры, где мама махала тряпкой и звала на помощь.

Накануне трагического события защитник собирал на дроны, а теперь на его карточку донатят на новое жилье, люди сами присоединились и решили помочь. Омельяненко добавил, что его отпустили на несколько дней, поэтому как только он уладит все дома, должен вернуться на фронт.

Трагедия в Днепре, где в дом попала российская ракета Х-22

14 января 2023 года Россия попала в 9-этажный жилой дом в Днепре. Сейчас количество жертв уже достигло 40 человек, разборы завалов и поиски людей продолжаются.

Под завалами разрушенного российской ракетой Х-22 дома в Днепре может находиться военная, которая прошла "Азовсталь" и российский плен.

А еще одна жительница Днепра чудом спаслась после попадания российской ракеты в ее жилище. На момент атаки она находилась в ванной.

В результате варварской атаки РФ на жилую многоэтажку в Днепре погибли супруги Марченко, которые сбежали из Никополя. Их дети чудом остались живыми.

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