Отмечается, что российские оккупанты прекрасно понимают, настолько неточны их ракеты Х-22.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины ответили на вопрос, понимает ли летчик РФ, куда он наносит удар в Украине. Ведь сложно понять, как можно нанести удар по многоэтажке в Днепре, в которой жили люди.

В эфире телемарафона он подчеркнул, что, конечно, российские военные знают, куда они целятся, ведется предполетная работа, ставятся задачи.

"Они прекрасно знают, с какого расстояния они будут стрелять, они знают, какая у них цель... Они себя оправдывают, что били по подстанции или по ТЭС, но они же знают, где она расположена, что там стоят жилые дома", — говорит спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Также он подчеркнул, что российские оккупанты осознавали, настолько неточна и мощная ракета Х-22:

"До 600 м может быть погрешность отклонения от цели... Они прекрасно понимают, что фактически они попадут в какой-то гражданский объект, даже если в координатах забит объект критической инфраструктуры".

Игнат заявил, что списки российских летчиков, которые бомбят территорию Украины, будут установлены.

Россия ударила ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре

14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где проживало более 1,1 тыс. человек. В результате взрыва один из подъездов многоквартирного дома полностью "сложился".

Позже стало известно, что Россия нанесла удар по дому с людьми ракетой Х-22 – неточной и предназначенной для уничтожения морских группировок и авианосных групп. В Офисе генпрокурора Украины подчеркнули, что такой тип ракет может запускать только 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ.

Мэр Днепра Борис Филатов озвучил предположение, куда действительно хотела попасть Россия. Она, вероятно, намеревалась атаковать Приднепровскую ТЭС.

По состоянию на 14:40 16 января уже известно о 40 погибших в результате российского ракетного удара по Днепру.

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