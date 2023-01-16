Муж военной до сих пор находится в российском плену.

Под завалами разрушенного российской ракетой Х-22 дома в Днепре может находиться военная, которая прошла "Азовсталь" и российский плен. Об этом сообщила в Facebook ее дочь Руслана Бабкина.

По словам девушки, мама должна была быть на службе ВСУ, но осталась дома, потому что заболела. Также в квартире с ней были еще сестра и бабушка. Сейчас с ними всеми нет связи, они считаются пропавшими без вести.

"Последний раз 14.01.2023 года я говорила с мамой по телефону в 15:07 2 мин. 5 секунд: "У нас все тихо, как будто, отдыхай", — написала Руслана, которая находилась в Одессе по делам.

Видео дня

Она рассказала, что ее родители с первых дней полномасштабной войны защищали Мариуполь. В мае вышли из "Азовстали", откуда попали в плен. Маму освободили в октябре, а отец до сих пор пленный.

Сестра, продолжила девушка, 5-го марта выехала из Харькова, который нещадно обстреливала постоянно Россия. "Я с бабушкой, на чудом уцелевшей машине 20.03.2022 г. с одним целым стеклом выехала через Новую Ялту в Днепр, где 21.03.2022 г. встретилась наконец с сестрой", — добавила Руслана.

Россия ударила ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре

14 января 2023-го года Россия ударила ракетой Х-22 по многоквартирному дому в Днепре. Это был выходной день, поэтому многие люди находились дома.

По состоянию на утро 16-го января число погибших достигло 35, 39 человек спасены, 75 - ранены. Среди раненых 14 детей. Судьба еще 35 жителей дома неизвестна.

В своем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что Украина найдет всех причастных к террору, и они понесут максимальную ответственность.

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