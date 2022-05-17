Перед отправкой в колонию оккупанты подвергают задержанных граждан многочасовым допросам и пыткам с применением электрического тока.

Более 3 тысяч гражданских жителей Мариуполя российские оккупанты удерживают в "фильтрационной тюрьме" - бывшей исправительной колонии № 52 в поселке Еленовка Донецкой области.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Среди заложников около 30 волонтеров, которые пытались завезти в Мариуполь гуманитарную помощь и спасти жителей. Перед отправкой в колонию оккупанты подвергают задержанных граждан многочасовым допросам и пыткам с применением электрического тока. Срок "фильтрации", то есть пребывание в колонии - 30 суток. Для "особо неблагонадежных" - активистов, бывших военных, правоохранителей он продлевается еще на месяц", - заявила омбудсмен.

Она подчеркнула, что захват и пытки заложников является актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава Международного уголовного суда.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине. Я призываю международное сообщество признать РФ государством, которое поддерживает и осуществляет терроризм!"- подчеркнула Денисова

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал мирное население.

В оккупированных населенных пунктах россияне зверствовали - расстреливали, грабили, насиловали и издевались над мирными жителями, а также насильно депортируют.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что россияне создали четыре фильтрационных лагеря для жителей, которых депортируют в Россию, и подвергают гражданское население разнообразным пыткам. В частности, заставляют камнями сдирать татуировки. Только за один день 6 мая оккупанты депортировали из Мариуполя 373 человека.

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, Российская Федерация готовилась к массовой депортации украинских граждан на свою территорию еще с начала года.

При этом она сообщила, что оккупанты вывезли из "ЛДНР" более 2 тысяч детей-сирот, которым планируют предоставить гражданство РФ.

Кроме того, начальник Попаснянской районной военной администрации Николай Ханатов сообщил, что российские военные вывозят жителей временно оккупированного города Попасная Луганской области, угрожая оружием в не подконтрольные Украине Первомайск и Стаханов.

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