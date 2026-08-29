Российские 'Бандероли' превращают украинские порты в смертельную зону, - The Telegraph

Удары Путина по грузовым судам фактически блокируют побережье Черного моря.

В последнее время Россия увеличила интенсивность атак по портам Большой Одессы и гражданским судам в Черном море. Для ударов используется новая российская крылатая ракета "Бандероль", которая с момента начала серийного производства в конце прошлого месяца превратила черноморское побережье Украины в смертельно опасную зону для грузовых судов, пишет The Telegraph.

Ракеты "Бандероль" запускаются с оккупированного Россией Крыма, часто с ударных вертолетов Ми-28. Они несут114-килограммовую осколочно-фугасную боеголовку, могут развивать скорость до 640 км/ч и поражать цели на расстоянии более 480 км.

"Эти ракеты являются частью стратегии Владимира Путина, направленной на то, чтобы задушить морскую торговлю Украины, сделав слишком опасным проход грузовых судов через воды вокруг черноморских портов Одессы, Черноморска и Пивденного", - пишет издание.

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Так, помимо гибели десятков моряков и портовых рабочих, атаки привели к резкому падению экспорта зерна из Украины. Экономические аналитики предполагают, что наступательная кампания может привести к потерям до 1,5% ВВП Украины к концу года.

Дмитрий Баринов, президент Ассоциации украинских портов, заявил, что в среднем с 20 июля по 20 августа через Одесский порт ежедневно проходило одно судно, по сравнению с семью-восемью ранее.

"Даже размер изменился. Судовладельцы, если и идут на риск, то хотят свести его к минимуму. Что касается экипажа и капитанов, они просто боятся за свою жизнь. Поэтому они отказываются заходить в украинские порты", - сказал он The Telegraph.

Наталья Котенко из Одесской областной прокуратуры заявила, что за участившимися атаками стоят ракеты "Бандероль", которые противник начал активно использовать примерно в середине июля этого года. Она добавила, что эти ракеты имеют "значительно большую скорость полета", чем беспилотники, и несут осколочно-фугасную боеголовку.

"Это означает, что при взрыве образуется более мощная ударная волна, и разлетается большое количество осколков, что представляет особую опасность для людей".

Наряду с последствиями внутри Украины, эксперты опасаются, что фактическая блокада может подорвать глобальную продовольственную безопасность. Около трети мирового импорта пшеницы поступает из российских и украинских портов, расположенных на Черном и Азовском морях.

Баринов заявил, что, по его мнению, международные партнеры должны активнее контролировать морской коридор, прежде чем последствия станут необратимыми.

"Одна треть мирового производства пшеницы приходится на Украину и Россию. Эти страны поставляют не на Луну, не в космос, а в Турцию, Северную Африку, на Ближний Восток. И даже если сейчас у них есть запасы, ближе к осени мы увидим дефицит", - говорит он.

При этом он подчеркивает, что ситуацию в Украине следует признать столь же критической, как и блокаду Ормузского пролива: "Иран столкнулся с действительно мощной реакцией после закрытия Ормузского пролива. Здесь мы такой реакции не чувствуем. Ни международный флот, ни международные войска не обеспечивали безопасность этого маршрута".

Ситуация с блокадой портов

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявлял, что покупатели украинского зерна из Азии и Африки переориентируются на других поставщиков из-за блокады портов Большой Одессы.

Августовский экспорт украинской сельхозпродукции может сократиться до 1,33 млн тонн. Этот показатель будет втрое меньше средних августовских объемов поставок в 2022–2025 годах, которые составляли 4,19 млн тонн.

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