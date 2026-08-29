Количество погибших в Бучанском районе выросло до 37, – ОВА

30 августа объявлено Днём траура.

Число жертв в результате российского удара по Бучанскому району и последующей детонации резко возросло. Как сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, уже известно о 37 погибших. Всего полтора часа назад он сообщал о 27 жертвах.

"Страшная и непоправимая утрата. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Работа на месте происшествия продолжается. Спасатели и все соответствующие службы продолжают работать на месте трагедии", – написал Ткаченко.

Он также сообщил, что завтра, 30 августа, в Киевской области объявлен День траура по жертвам вчерашней российской атаки.

Видео дня

"В знак скорби и памяти в Киевской области будут приспущены государственные флаги Украины. Работа развлекательных заведений будет ограничена. Прошу отнестись к этому с уважением и пониманием, а также ограничить громкое воспроизведение музыки в области", – подчеркнул глава ОГА.

Обновлено в 15:00. В Министерстве обороны прокомментировали трагедию, подчеркнув, что размещение складов со взрывчаткой рядом с жилыми домами недопустимо.

"Все ответственные руководители подразделений Сил безопасности и обороны, отечественного ОПК должны провести полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов. Подобные объекты не должны находиться рядом с жилыми домами", – подчеркивают в ведомстве.

Взрывы в Бучанском районе – что известно

28 августа вечером в результате атаки РФ на территории одного из предприятий в селе Мила произошло падение или попадание дрона, после чего возник масштабный пожар и началась детонация.

Среди погибших – глава Дмитровской общины Тарас Дидич, который одним из первых отправился на место происшествия. Также ОВА сообщала о более чем 40 пострадавших. Из зоны чрезвычайного происшествия эвакуировали более 380 человек, повреждено более 50 домов.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что те, кто допустил эту трагедию, должны понести ответственность.

"Возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности. Существуют нормы: боеприпасы рядом с домами и другой жилой застройкой быть не могут. Обязательно будут сделаны соответствующие выводы", – пообещал президент.

Вас также могут заинтересовать новости: