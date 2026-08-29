'Уже более 370 человек эвакуированы': Зеленский сделал заявление по взрывам под Бучей

Глава государства добавил, что на данный момент известно о десятках раненых. Сотни людей уже эвакуированы.

В селе Мила под Киевом со вчерашнего вечера продолжается ликвидация последствий российского удара с использованием дронов, в результате которого возникли значительные разрушения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что на месте развернуты штабы для оказания помощи людям.

"Был нанесен удар по складу с последующей детонацией. К сожалению, имеются значительные разрушения окружающей инфраструктуры: повреждены жилые дома, пансионат для пожилых людей и людей с инвалидностью. На данный момент известно, что 27 человек погибли. Один из погибших – глава Дмитровской общины Тарас Дидич. Он спасал людей", – уточнил Зеленский.

Глава государства добавил, что на данный момент известно о десятках раненых.

"Уже более 370 человек эвакуированы, и эвакуация продолжается", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что уже заслушал доклады премьер-министра Сергея Корецкого и министра внутренних дел Ивана Выговского.

"Обязательно те, кто допустил это, должны понести ответственность за свои решения... Возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности. Существуют нормы: боеприпасов рядом с домами и другой жилой застройкой быть не может. Обязательно будут сделаны соответствующие выводы", – пообещал президент.

Взрывы в селе Мила под Киевом

Вечером 28 августа в результате российской атаки на территории одного из предприятий в селе Мила Бучанского района Киевской области произошло попадание беспилотника. Его тип в настоящее время устанавливается. После этого на предприятии возник масштабный пожар, сопровождавшийся детонацией.

По данным Офиса генерального прокурора, в результате инцидента уничтожен частный жилой дом, ещё семь домов повреждены. Также поврежден пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей.

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