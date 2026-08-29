В Бучанском районе уже 27 погибших, среди них – глава громады, – ОВА

Число жертв может увеличиться, подчеркнул Ткаченко.

В результате российской атаки в Бучанском районе вечером 28 августа, приведшей к взрыву, погибли уже почти три десятка человек, а более 40 получили ранения. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, отметив, что цифры не окончательные, и число жертв может увеличиться.

"К сожалению, на данный момент известно о 27 погибших. И эта цифра может быть не окончательной. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким", – сообщил Ткаченко.

Также, по его информации, среди погибших – глава Дмитровской громады Тарас Дидич, который одним из первых отправился на место происшествия.

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Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 42 человека, из них 4 ребенка. Всем оказана квалифицированная помощь, 7 пострадавших госпитализированы.

Из зоны чрезвычайного происшествия эвакуировали 381 человека, из них 59 детей. В Дмитровке развернут оперативный штаб.

Ткаченко рассказал, что в настоящее время на месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные и противопожарные работы, ведётся разборка конструкций, тушение пожаров, поисково-спасательные работы.

На данный момент известно о примерно 50 жилых зданиях, получивших повреждения различной степени.

Взрывы в Бучанском районе – что известно

По данным ОГП, 28 августа около 20:10 в результате атаки РФ на территории одного из предприятий в селе Мила произошло падение или попадание беспилотного летательного аппарата, тип которого устанавливается. На территории предприятия возник масштабный пожар и началась детонация.

Трасса Киев–Чоп временно перекрыта. На месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и все экстренные службы.

Прокуратура уже начала расследование обстоятельств взрыва на территории предприятия и действий ответственных должностных лиц. В частности, расследование начато по ст. 367 Уголовного кодекса о служебной халатности.

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