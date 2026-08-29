Россия похвасталась новым РЭБ против Starlink: в ISW объяснили, что с ним не так

Россия пытается отговорить США от предоставления Украине доступа к Starlink на российской территории.

Россия заявила о начале серийного производства системы РЭБ "Волна Купол Гарант", которая, как утверждается, может нарушать работу спутниковой связи Starlink. Как утверждают аналитики Института изучения войны, это заявление является частью когнитивной войны России, направленой на то, чтобы отговорить США от предоставления Украине доступа к Starlink на российской территории.

Так, в России заявили, что система "Волна Купол Гарант" нарушает работу спутников Starlink на низкой околоземной орбите, направляя мощный узкий радиосигнал, который ослепляет приемные антенны спутников и утверждали, что одновременное использование нескольких систем "Волна Купол Гарант" может временно парализовать работу Starlink.

В то же время аналитики ISW отмечают, что ВСУ неоднократно наносили удары по системам "Волна Купол Гарант" с помощью беспилотников, оснащенных альтернативными технологиями связи.

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"Система "Волна Купол Гарант" по-видимому, в значительной степени стационарна, что ограничивает ее эффективность в защите мобильной техники, являющейся основной целью украинских беспилотников, оснащенных системой Starlink", - отмечают в ISW.

Как считают аналитики, цель этих заявлений – убедить и россиян, и Запад, что система "Волна Купол Гарант" способна защищать объекты в тылу России, поэтому нет смысла предоставлять Украине доступ к Starlink над российской территорией.

В то же время отмечается, новая система РЭБ не поможет защищить обгирные тыловые районы РФ.

"Система "Волна Купол- Гарант", вероятно, столкнется с проблемами из-за своей высокой стоимости – 1,5 миллиона долларов за систему – и ограниченной дальности действия в 20 квадратных километров", - подытоживают в ISW.

Starlink в войне в Украине

Ранее над территорией России были замечены необычные цепочки ярких объектов, напоминающих спутники Starlink. Это происходит на фоне переговоров Украины с Илоном Маском об использовании спутниковой связи над РФ.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский наградил Маска орденом Свободы - "за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки".

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