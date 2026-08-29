Проблемы Путина множатся, но он не собирается прекращать войну, – NYT

Владимир Путин, судя по всему, не считает эти проблемы достаточными для завершения войны и продолжает рассчитывать на изнурение Украины.

На пятом году полномасштабной войны Россия сталкивается со все большими трудностями. Ее войска медленнее продвигаются на фронте, расходы на войну растут, а украинские дальнобойные удары все чаще достигают российской территории.

Несмотря на это, российский лидер Владимир Путин не демонстрирует готовности отказаться от борьбы. Напротив, он продолжает убеждать россиян, что страна способна одержать победу, а положение Украины якобы значительно хуже, пишет The New York Times.

Директор Центра "Карнеги Россия-Евразия" Александр Габуев пояснил, что Путин, вероятно, считает главным фактором не то, насколько сложно России, а то, кому будет сложнее выдержать ситуацию дольше.

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По его словам, российский лидер продолжает недооценивать стойкость Украины и рассчитывает, что Киев в конце концов "развалится", если Москва просто продолжит войну.

В Кремле готовятся к войне зимой

Одним из факторов, который может укреплять уверенность Путина, является преимущество России в использовании баллистических ракет.

Москва ежемесячно запускает десятки таких ракет, в то время как Украина испытывает серьезный дефицит средств противовоздушной обороны. По данным украинской военной разведки, Россия также обращается к Северной Корее для получения дополнительных баллистических ракет.

Габуев считает, что это может убеждать Кремль в наличии преимущества. По его оценке, Россия может попытаться этой зимой нанести Украине еще больший ущерб, атакуя гражданскую инфраструктуру и военные производственные объекты.

В то же время российские войска сами демонстрируют значительно меньшие территориальные завоевания, чем раньше. По статистике финской аналитической компании Black Bird Group, с 1 июня чистый территориальный прирост российской армии составил лишь около 68 квадратных миль.

Проблемы России накапливаются

Ситуация внутри РФ также заметно отличается от той, что была год назад.

В 2025 году российская армия регулярно захватывала десятки квадратных миль украинской территории, а контакты Кремля с администрацией Дональда Трампа создавали в российском обществе ожидания скорого завершения войны. Теперь эти ожидания ослабевают.

Россия сталкивается с проблемами на топливном рынке, регулярными ударами по крупным складам электронной торговли и ростом экономической нагрузки из-за войны. Перебои с интернетом также затрудняют работу цифровой экономики.

Аналитик Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге отметил, что самая большая проблема Путина заключается в изменении ожиданий российского общества и элит. Эксперт говорит:

"Самый большой вызов для Путина сейчас заключается в том, что ожидания меняются. Ситуация сильно отличается от той, что была год назад. Если московская элита заглянет в будущее, то заметит, что все идет в неправильном направлении".

Ухудшаются и настроения населения. По данным Левада-центра, в июле 2026 года доля россиян, поддерживающих действия российских военных в Украине, опустилась до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения.

Даже в Кремле не говорят о новых переговорах

После визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву ожиданий относительно скорого возобновления мирных переговоров также стало меньше.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров в настоящее время фактически отложена:

"Что касается вопроса мирных переговоров, то эта тема на данный момент окончательно отложена. Новых идей нет".

В то же время российские власти вынуждены реагировать на рост внутреннего недовольства. Накануне парламентских выборов Кремль усилил контроль над политическим пространством, а Верховный суд РФ запретил партии "Яблоко" участвовать в выборах.

Отдельные представители российских элит также все чаще говорят об экономических проблемах. В частности, глава "Сбербанка" Герман Греф заявлял о желании россиян как можно скорее завершить войну, а мэр Москвы Сергей Собянин предупреждал, что полный переход экономики на военные рельсы может иметь разрушительные последствия.

Главный экономист ВЭБ Андрей Клепач, заявлявший о технологическом и экономическом отставании России из-за войны, был уволен.

Путин продолжает говорить о "победе"

Несмотря на все эти сигналы, сам Путин демонстрирует противоположный подход. Он призывает россиян сплотиться перед лицом внешних врагов и продолжает представлять войну как борьбу, исход которой зависит от стойкости России.

На съезде партии "Единая Россия" правитель РФ заявил, что якобы именно украинские атаки становятся более жесткими из-за сложного положения Украины на фронте.

"Сейчас многое зависит от нашего единства, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто усердно трудится на своем посту, чтобы внести свой вклад в победу", – заявил Путин.

Томас Грэм, эксперт по вопросам России в администрации Джорджа Буша-младшего, заявил, что эскалация войны должна побудить Соединенные Штаты возглавить новые, последовательные усилия по прекращению конфликта.

Даже если Путин планирует сражаться всю зиму, Грэм сказал, что сейчас необходимо заложить основу для переговоров с российскими чиновниками, чтобы достичь окончательного соглашения весной:

"Существует значительная часть политической элиты, которая хотела бы положить конец этому конфликту скорее раньше, чем позже".

Война РФ против Украины – проблемы Кремля

Как сообщал УНИАН, Россия ежемесячно теряет в войне в Украине примерно на 6 000 военнослужащих больше, чем может набрать.

Отмечается, что хотя Москва продолжает активно набирать новобранцев – примерно по 1 000 человек в день – за последние два месяца даже этого оказалось недостаточно для замены погибших и раненых.

Данные Главного управления разведки и Службы внешней разведки свидетельствуют, что Россия планирует провести дополнительную волну мобилизации в 2026–2027 годах и рассчитывает набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем.

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