Путин рискует просчитаться и спровоцировать войну с НАТО, - The Telegraph

Путин не заинтересован в прямом военном столкновении с НАТО, но хочет продолжать диверсии в Европе.

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Российская кампания диверсий и гибридных атак в Европе может привести к опасному просчету и, как следствие, к непреднамеренной эскалации между Россией и НАТО.

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прямом военном столкновении, но хочет продолжать операции ниже порога открытой войны, пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

"Стремление России проводить… гибридные операции против стран НАТО, будь то диверсии или кибератаки, совершенно очевидно. Путин хочет избежать прямой конфронтации с НАТО, но во всем этом есть риск просчета", – высказал мнение один из западных разведчиков.

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По данным западных разведчиков, Россию подозревают в причастности к ряду диверсий в странах НАТО. Среди них – атаки на объекты в Великобритании, Эстонии и Польше. Москва, как утверждается, может привлекать местных криминальных авторитетов к саботажу, что позволяет Кремлю отрицать непосредственную причастность.

Издание напомнило, что случаи российских диверсий фиксировались в Европе на протяжении последних лет. В частности, в 2023 году завербованные Россией преступники подожгли склад в Лондоне, принадлежавший украинской компании. В 2024 году правоохранительные органы расследовали попытки использовать посылки со взрывчаткой против логистической инфраструктуры DHL в Германии и Великобритании. Россию также обвиняли в организации диверсии на польской железной дороге.

Западные чиновники подчеркнули, что такая деятельность создает риск эскалации. По их оценке, Москва стремится избежать прямой войны с НАТО, однако любая диверсионная или кибератака может обернуться просчетом и гораздо более серьезными последствиями.

Россия угрожает Великобритании

Издание также обратило внимание на то, что из Москвы посыпались угрозы в адрес Великобритании. В частности, представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондон может столкнуться с "катастрофическими последствиями" из-за поддержки Украины.

В Кремле особенно негативно реагируют на использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по военным и энергетическим объектам на территории России. Российская сторона неоднократно заявляла, что британские военные объекты и техника могут стать целями ответных ударов.

Но западные чиновники называют такие угрозы частью привычной российской риторики, направленной на давление на союзников Украины.

Путин столкнулся с проблемами на фронте

Кроме того, как отмечает издание, по оценкам западных чиновников, российское руководство разочаровано темпами наступления в Украине, поскольку оккупанты не смогли выполнить задачу по захвату всего Донбасса.

На этом фоне Москва, по словам западных представителей, усиливает удары по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре.

На этом фоне западные государства призывают сохранять бдительность в отношении российских гибридных операций в Европе, поскольку даже ограниченная диверсия может стать причиной гораздо более широкой конфронтации.

Вероятная война между Россией и НАТО

Как сообщал УНИАН, вчера издание The Paper опубликовало материал, в котором говорилось о том, что напряженность между Россией и Европой обостряется и это может перерасти в военное противостояние.

Журналисты отметили, что Кремль может месяцами готовиться к вторжению, но само нападение будет быстрым. Среди вероятных направлений атаки, по мнению издания, может оказаться архипелаг Шпицберген, куда РФ может перебросить Северный флот или воздушно-десантные войска. Кроме того, россияне могут атаковать незащищенные Аландские острова в Балтийском море у берегов Эстонии, Швеции и Финляндии.

Среди других целей Кремля может оказаться остров Готланд в Балтийском море или же наземное вторжение в Восточную Европу: Эстонию, Литву, Латвию или Польшу.

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