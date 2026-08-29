После атаки дронов загорелись склады компаний OZON и DNS в Ростовской области

Кроме того, согласно спутниковым данным, ночью произошл пожар на военном аэродроме в поселке Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

В ночь на 29 августа дроны атаковали склады маркетплейса OZON и компании DNS, а также судостроительное предприятие в Ростовской области.

Как сообщили мониторинговые Telegram-каналы, ночью в Ростове-на-Дону, Батайске и Аксае Ростовской области раздавались взрывы.

В результате атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях сети по продаже цифровой и бытовой техники DNS. В компании OZON официально подтвердили, что один из их логистических объектов в Ростовской области также попал под удар.

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Кроме того, по данным мониторинговых каналов, во время ночной атаки также был поражён судостроительный завод в районе Аксая, где загорелся корабль.

Также, согласно спутниковым данным сервиса NASA FIRMS, ночью произошёл пожар на военном аэродроме в посёлке Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

Удары по России

В августе Украина активизировала дальнобойные удары по территории России, преимущественно с применением ударных беспилотников. Основными целями остаются нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, военные аэродромы, логистические и военно-промышленные объекты.

Так, 24 августа Силы обороны поразили российский истребитель МиГ-29 на аэродроме "Миллерово" в Ростовской области. Также сообщалось о поражении комплекса РЭБ "Пересвет-М" в оккупированном Луганске.

А 2 августа украинские силы нанесли удары по Саратовскому НПЗ, аэродрому "Энгельс" и другим объектам в РФ.

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